Covid-19 : neuf nouveaux décès en Berry mais une baisse marquée du taux d'incidence

Le bilan du week-end est meurtrier mais il est moins lourd que la semaine précédente en Berry. En 72 heures, l'épidémie de Covid-19 a fait neuf nouveaux morts : cinq dans le Cher et quatre dans l'Indre. 564 personnes ont perdu la vie en Berry à cause du coronavirus depuis le 1er septembre, date du début de la deuxième vague épidémique. Les autres indicateurs ne sont pas franchement positifs. 18 malades du Covid sont en réanimation dans nos deux départements berrichons, c'est deux de plus pendant le week-end. Et les hospitalisations sont stables avec toujours 131 personnes prises en charge pour une contamination au coronavirus.

Une forte baisse du taux d'incidence dans le Cher

Autre indicateur surveillé de près : le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants. Il continue de diminuer fortement dans le Cher en étant passé de 151,50 à 118,80. Dans l'Indre, la baisse n'est pas aussi marquée mais la tendance est aussi vers une amélioration, avec un taux d'incidence de 206,80 (contre 218,80 avant le week-end).

Enfin, 126 926 injections des vaccins anti-Covid ont été réalisées en Centre-Val de Loire. Le dernier décompte datant du 13 février fait état de 99 588 premières doses injectées et de 27 338 secondes doses.