Covid-19 : Nice lance une pré-campagne de vaccination

Qui va pouvoir être vacciné en premier ?

Si vous vous posez la question, la ville de Nice en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) lance une plateforme sur internet en vue de recenser le nombre d’habitants qui souhaitent se faire vacciner. Mais ce n’est qu’une première étape.

Évaluer les besoins

Sur le formulaire à remplir en ligne, on vous demande si vous êtes dans les groupes prioritaires avec un facteur aggravant : surpoids, obésité, diabète, pathologies respiratoire, cardiologique ou neurologique... mais aussi si vous souffrez d’hypertension, d’insuffisance rénale chronique, de cancer, cirrhose, infection au VIH...

La plateforme va permettre aux autorités d’évaluer les besoins, de savoir combien de doses sont nécessaires. Ensuite il faudra mettre en place la logistique : passer les commandes, organiser le transport et le stockage à très basse température (jusqu'à - 80°) et ensuite planifier et organiser secteur par secteur géographique la vaccination.

Après votre inscription sur ce formulaire en ligne, vous recevrez un numéro à conserver et des informations sur votre accès ou non à la vaccination.

Si vous faites partie d’une catégorie prioritaire, vous pouvez aussi être contacté directement par les services sanitaires.

Enfin sachez que rien n’est obligatoire. Et il est toujours possible de demander directement à votre médecin traitant

Début de la campagne janvier 2021

La campagne débutera en janvier 2021 sur les préconisations de la Haute Autorité de Santé avec une priorité pour les personnes âgées, les résidents d’établissements accueillant des personnes âgées et résidents en services de longs séjours et les professionnels qui y travaillent.

La deuxième phase débutera en février 2021 avec la prise en compte d’abord des plus de 75 ans puis les 65/74 ans avant une troisième phase à partir du printemps 2021 qui concernera petit à petit toutes les autres tranches de la population.

Situation stable dans les Alpes Maritimes

Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS PACA) le nombre de clusters dans les Alpes Maritimes au 14 décembre est de 117. Avec 218 personnes hospitalisées. Le taux d’incidence qui était resté longtemps l’un des plus bas en région est désormais le plus haut de la région à 151 (contre 116 pour la moyenne nationale.)

Selon le bulletin d'information COVID-19 du CHU de Nice au 14 décembre 2020 : 62 patients sont hospitalisés en lits dédiés COVID dont 19 en réanimation. 110 personnes sont décédées du Covid au CHU de Nice depuis le début de l'épidémie.