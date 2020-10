Covid-19 : Nicolas Daragon positif, Brigitte Macron cas contact

Le maire de Valence testé positif au Covid-19 lundi s'est mis en retrait pour une semaine. Brigitte Macron s'est également placée à l'isolement car lors de sa visite à Valence, elle a dîné jeudi soir avec lui et une autre personne dépistée positive depuis.

Brigitte Macron et Nicolas Daragon, le maire de Valence.

Nicolas Daragon a été testé positif lundi. Il l'annonce dans un communiqué ce mardi midi. "Les symptômes, similaires pour l'heure à ceux d'une grippe, sont apparus dimanche soir. Il restera à l'isolement chez lui pendant 7 jours afin d'écarter tout risque de contamination. Il gérera l'ensemble de ses activités depuis chez lui, par visio et télétravail."

Un dîner et un déjeuner avec Brigitte Macron

Le maire de Valence respecte le port du masque et les gestes barrières. Mais il a partagé plusieurs repas ces derniers jours. Et parmi ses cas contacts : la femme du président de la République. Lors de sa visite dans la Drôme jeudi et vendredi, Brigitte Macron a dîné jeudi soir avec cinq personnes, sans compter ses deux collaborateurs installés au bout de la table, au restaurant André de la maison Pic. Une autre personne présente ce soir-là a aussi été testée positive depuis. La première dame a donc dû se mettre en retrait.

La présidente du département de la Drôme également cas contact

Le maire de Valence était également au déjeuner du lendemain avec Brigitte Macron au restaurant d'insertion de Valence. Cette tablée-là comptait 10 personnes mais la table était disposée en U, pas de vis-à-vis direct. Par précaution, l'ARS a aussi demandé à tous les convives de se mettre en retrait. Y figure Marie-Pierre Mouton, la présidente du département de la Drôme, qui restera donc chez elle jusqu'à la fin de la semaine.