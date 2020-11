Covid-19 : "Noël, ce n'est pas la fin du virus" préviennent des médecins de l'hôpital d'Évreux-Vernon

Le plan blanc est toujours activé au centre hospitalier Eure-Seine dans l'Eure. Il y actuellement 75 patients hospitalisés à cause du Covid-19 à Évreux et à Vernon et selon les médecins, il ne faudra pas baisser la garde à l'approche des fêtes de fin d'année.

Il y a 16 patients en réanimation au centre hospitalier Eure-Seine ce mardi: 13 sur le site d'Évreux et 3 sur le site de Vernon car "depuis le 30 octobre, nous avons transformé les quatre lits de l'unité soins continus de Vernon en trois lits de réanimation" détaille le docteur Karim Mansouri, médecin de crise et directeur du SAMU 27. La capacité totale est réanimation dans l'Eure est de 23 lits, soit "un taux d'occupation de plus de 60%" calcule Karim Mansouri. 59 patients Covid+ sont également hospitalisés dans d'autres services, un chiffre stable depuis quinze jours mais "il y a des indicateurs qui montrent que les chiffres commencent à diminuer" poursuit le médecin de crise.

Une discrète amélioration depuis le confinement mais ça reste en plateau - Karim Mansouri, médecin de crise

"La vigilance reste de mise. Il faut continuer à assurer les gestes barrières et surtout continuer à assurer le confinement" avertit le médecin car "le virus circule toujours de façon active". Karim Mansouri dit comprendre l'exaspération d'une partie de la population à respecter le confinement mais "il faut aussi comprendre notre fatigue. Ça fait huit mois qu'on se bat et il y a encore des patients hospitalisés" alors que le plan blanc est toujours activé au centre hospitalier Eure-Seine.

Fêter Noël autrement

Cette année 2020 est extraordinaire et "on fêtera Noël différemment, comme on vit différemment depuis mars 2020" enchérit François Rouger, médecin du travail.

On devra trouver d'autres solutions et aménager de nouvelles fêtes de fin d'année mais rien ne nous interdira de fêter Noël - François Rouger, médecin du travail

Masques, distanciation physique et lavage des mains doivent être au menu des fêtes de fin d'année pour le spécialiste pour limiter les effets de "ce virus social" estime le spécialiste. En cas d'oubli, "on va subir à peu près la même chose que ce qui s'est passé cet été où chacun était heureux de retrouver sa famille et ses amis et la notion de mesures barrière a disparu" martèle François Rouger qui enfonce le clou "pour éviter ou limiter les effets d'une troisième vague, il faut que ces fêtes de fin d'année soit fêtées avec le respect avec le respect des mesures barrière".