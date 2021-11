Covid-19 : "nous essayons d'anticiper" explique le préfet de la Moselle

Le préfet de La Moselle Laurent Touvet fait le point sur la situation épidémique dans le département et sur les mesures décidées face à une nouvelle hausse du nombre de contaminations.

Le répit aura été de courte durée. Alors qu'ils pouvaient enfin retourner à l'école à visage découvert, les petits mosellans du CP au CM2 doivent remettre le masque ce lundi, jour de rentrée. La faute à la remontée constante du taux d'incidence au Covid-19 qui oblige les autorités à prendre de nouvelles mesures. Invité de France Bleu Lorraine, le préfet de la Moselle Laurent Touvet s'en est expliqué.

Port du masque

Un pas en avant, un autre en arrière ? Difficile à suivre pour les écoliers et leurs parents. "Nous essayons d'anticiper la situation" justifie Laurent Touvet qui se dit "attentif à la stabilité des mesures." Le port du masque redevient obligatoire également dans les établissements recevant du public, et sur les évènements et rassemblements sur la voie publique, même là où le passe sanitaire est obligatoire.

Nouvel appel pour la troisième dose

C'est le crédo du préfet depuis qu'elle est proposée aux personnes à risque et de plus de 65 ans : la troisième dose de vaccin contre le Covid-19. En Moselle, la campagne est toujours à la peine. "Allez faire votre rappel, comme pour d'autres vaccins, d'autres maladies. Il y a besoin de rappels pour maintenir l'efficacité du vaccin" martèle Laurent Touvet qui regrette également qu'une partie de la population, environ 10%, soit toujours réfractaire à la vaccination.

Pass et masques sur les marchés de Noël

Le masque sera obligatoire pour déambuler entre les chalets des marchés de Noël en Moselle. Et le pass sanitaire sera demandé là ou les marchés seront dans des espaces délimités et clos, comme à Metz par exemple. "C'est une organisation qui est assez lourde" concède Laurent Touvet. En revanche, si les chalets sont installés dans des rues commerçantes sans barrière, le pass ne sera pas demandé.