Covid-19 : "Nous, les maires, avons besoin de comprendre les mesures prises " dira Éric Piolle à Jean Castex

Éric Piolle s'entretient ce jeudi matin avec le Premier ministre. Pour lutter contre le Covid-19, Jean Castex pourrait bien imposer des mesures sanitaires plus dures, comme il l'a fait à Marseille et Aix-en-Provence. Le maire de Grenoble demande plus de chiffres pour comprendre ces mesures.

"Il faut regarder la situation sanitaire et prendre les mesures appropriées" annonce d'ores et déjà Éric Piolle, avant même son rendez-vous en visioconférence avec Jean Castex ce jeudi midi. Lors de cet entretien, le Premier ministre devrait lui demander, comme aux maires de Toulouse, Lyon et Paris, de prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Le gouvernement consulte pour ne pas reproduire le choc de la semaine dernière à Marseille, au moment de l'annonce brutale de la fermeture des bars et restaurants pour quinze jours.

Avant même ce rendez-vous, le maire de Grenoble a tenu à réagir : "nos objectifs sont, bien sûr, de protéger les lits de réanimation et de protéger la vie économique. Nous avons vu qu'un grand nombre de Français sont tombés dans une grande grande précarité [...] parce qu'on a stoppé la vie économique" a-t-il déclaré, et d'ajouter qu'il veut aussi protéger "la vie culturelle et sportive aussi, pour notre santé mentale".

Des mesures "ciblées" et "cohérentes"

Une manière de dire qu'il n'est pas forcément favorable à des mesures plus restrictives dans sa ville ?

"Moi ce que je demande, c'est qu'on ait les chiffres sur les réanimations et les hospitalisations, à la fois en terme d'âges, de comorbidité, savoir quels sont les facteurs de risque pour être là" détaille-t-il. Éric Piolle veut "voir où ces gens sont contaminés" et prendre des mesures "qui ciblent ces zones là". "Nous les maires avons besoin, pour que ça passe dans la population, de comprendre les décisions qui sont prises" martèle-t-il, sous-entendant que ce n'est pour l'instant pas le cas... Avant d'enfoncer le clou : "il faut qu'il y ait une cohérence [dans les mesures NDLR]" prévient Éric Piolle.

Après cette réunion en visioconférence, l'Isère pourrait basculer en alerte maximale au vu de la situation qui se dégrade. On en saura plus jeudi après-midi, au moment, notamment après la nouvelle conférence de presse Covid-19 du ministre de la Santé, Olivier Véran.