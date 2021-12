Covid-19 : "Nous sommes en train d'atteindre le pic de la 3e vague", indique Olivier Véran

Olivier Véran a déclaré qu'en termes de contamination, la cinquième vague ''est bien au-delà de la quatrième et on est même en train de rejoindre le pic de la troisième vague". Invité de franceinfo vendredi matin, le ministre de la Santé a ajouté qu'"un patient est admis en réanimation toutes les dix minutes, jour et nuit", pour souligner l'importance de cette cinquième vague.

Le ministre de la Santé estime que le "pic sanitaire" pourrait intervenir "à la fin du mois de janvier" si rien ne change. "Nous avons encore notre destin entre nos mains" pour éviter un pic épidémique trop fort ajoutant que la dose de rappel et le respect des gestes barrières pouvaient réduire cette progression.

Le ministre s'est néanmoins félicité de l'adhésion des Français à la dose de rappel. "On n'a jamais un niveau de protection aussi élevée que dans les jours qui suivent la troisième injection", a-t-il précisé.

Rappelant qu'un nouveau Conseil de défense sanitaire doit se réunir lundi, Olivier Véran a laissé entendre que toutes les options étaient sur la table en termes de mesures supplémentaires à prendre pour contenir l'épidémie.

La variant Omicron circule en France probablement depuis plusieurs semaines

Concernant la progression du variant Omicron, dont neuf cas ont été confirmés en France vendredi, Olivier Véran se veut rassurant. "Les premiers signaux qui nous viennent d'Afrique australe ne semblent pas montrer une gravité excessive des cas par rapport au variant Delta", a-t-il déclaré. Selon lui, ce nouveau variant "est manifestement au moins aussi contagieux que le Delta", même si "on ignore encore les conséquences sanitaires".

"Notre action vise à protéger les Français de tous les variants, l'urgence c'est la 5e vague, c'est le variant Delta qui est très contagieux et dont on connait la capacité de nuisance, mais l'urgence c'est aussi de freiner la diffusion du variant Omicron", a indiqué Olivier Véran. Un variant qui "circule probablement depuis plusieurs semaines".

Ajustement des vaccins

"_Il faut encore quelques jours, à l'échelle planétaire de la communauté scientifique, pour pouvoir mieux cerner ce viru_s", a-t-il poursuivi, assurant que "pour l'instant, il n'y a pas d'alerte" concernant l'impact des vaccins sur le variant Omicron et les formes qu'il prend d'un point de vue symptomatique. Toutefois, il a confirmé le fait que les laboratoires étaient déjà en train de projeter l'éventualité que le variant Omicron "nécessite un ajustement du vaccin", ce qui "lui semble tout à fait raisonnable", sans que cela signifie qu'il faudra une 4e dose.

"Mais le principe reste le même, freiner sa diffusion, freiner sa circulation, aller le traquer", a ajouté le ministre de la Santé. "On a déjà eu des variants comme celui-ci, qui émergeaient à un moment donné, le Beta, le sud-africain, le brésilien, sans qu'ils n'entrainent de grandes vagues épidémiques", a relativisé Olivier Véran. "Notre ennemi commun aujourd'hui, c'est le variant Delta, parce que lui on sait les dégâts qu'il provoque et il circule beaucoup, mais nous faisons tout pour protéger les Français."

Vaccination des enfants fragiles ouverte à la fin décembre

Alors que l'Education nationale indique vendredi que 4.578 classes restent fermées en France en raison de contaminations au Covid-19, Olivier Véran annonce que la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans les plus fragile sera "sans doute" ouverte "entre la mi et la fin décembre".

