Covid-19 - "Nous sommes prêts à acheter des vaccins" : les collectivités locales d'Occitanie à la rescousse

Les départements et la région Occitanie proposent leur aide pour organiser la vaccination contre le Covid-19 en France. Face à un État qu'elles jugent inefficace, et trop centralisé, les collectivités locales se disent prêtes à participer à l'organisation de cette campagne pour "monter en puissance". Elles s'estiment globalement jusqu'ici ignorées par les services de l'État.

Des élus agacés

"Nous sommes prêts à acheter des vaccins, à organiser avec les départements et les communes la question de la logistique. On a un vrai retard en France" peste Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie. Cette dernière souligne l'insuffisance de l'État, concernant notamment les stocks de vaccins à disposition : "Si je ne prends que les personnels soignants et les résidents en maisons de retraite en Occitanie, j'aurai déjà besoin de 200 000 doses. Il en faut dix fois plus".

"Ils font être plus offensifs (...) S'il faut mettre en place des vaccinodromes, oui, on peut intervenir" appuie Christophe Ramond, président du département du Tarn.

Appel à la décentralisation

Le président du Conseil départemental de Haute-Garonne Georges Méric se dit "atterré" par la gestion de la vaccination menée par l'État, et réclame une "vaccination de masse". Pour éviter un fiasco, il tend la main aux services de l'État, et envisage par exemple la mise à disposition de gymnases ou encore de personnel soignants, sur la base du volontariat. "On a un congélateur à -80° au laboratoire départemental, il y a de la place pour mettre des vaccins à l'intérieur" détaille Georges Méric, qui affirme n'attendre qu'une demande de l'Agence régionale de santé (ARS) pour faciliter le déploiement de la vaccination sur son territoire.

L'ancien ministre de la Santé, et ancien maire de Toulouse, Philippe Douste-Blazy, appelle lui aussi à cette décentralisation. Contrairement à beaucoup d'élus, il veut rester positif et soutient le gouvernement dans sa démarche : "Je vois qu'il y a une nouvelle stratégie [de la part du gouvernement] Le ministère de la Santé à décidé de passer à la vitesse supérieure, les collectivités locales sont prêtes à embrayer".