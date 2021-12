Covid-19 : nouveau record de contaminations en France avec près de 180.000 cas en 24 heures

La France a enregistré un nouveau record de contaminations au Covid-19 ce mardi avec près de 180.000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Le seuil des 100.000 cas avait été franchi le jour de Noël. Précisément, 179.807 contaminations ont été enregistrées en 24 heures, selon les données publiées mardi soir par Santé publique France.

On dénombre 17.405 personnes hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 3.416 en réanimation. Mardi 21 décembre, 16.076 personnes étaient hospitalisées dont 3.096 en réanimation. 417 malades sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures (ils étaient 357 il y a une semaine) et on compte 2.110 nouvelles hospitalisations (contre 1.661 il y a une semaine), toujours selon les données publiées par Santé publique France.

242 personnes sont mortes en 24 heures à l'hôpital rapporte Santé publique France contre 212 il y a une semaine.

Plus d'informations à venir...