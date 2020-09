Face à l'afflux de demande de test des habitants de la Vienne, le CHU de Poitiers et le laboratoire BIO86 étendent les horaires d'ouverture des sites.

Covid-19 : nouvelle organisation et nouveaux horaires des sites de dépistage dans la Vienne

Pour répondre à la demande de nombreux poitevins et limiter au maximum les longues files d'attente, le CHU de Poitiers et le Laboratoire Bio86 mettent en place de nouveaux horaires et une nouvelle organisation des sites de dépistage.

Les sites du CHU réservés aux ordonnances

A partir de lundi 7 septembre, les sites de dépistages du CHU de Poitiers seront réservés aux personnes avec ordonnances, à celles qui prennent l'avion - avec justificatif- et aux enfants de moins de six ans. Il faut impérativement prendre rendez-vous sur le site du CHU, par mail à drivereb@chu-poitiers.fr ou par téléphone au 05 16 60 42 02.

Site de la Milétrie à Poitiers : 7 jours sur 7, au drive situé au niveaud u centre REB

Sur le site de Montmorillon : du lundi au vendredi sur le drive Covid

Le site de Châtellerault appliquera les mêmes consignes à partir du 14 septembre.

Bio86 pour tous les autres

Tous les autres poitevins à partir de deux ans pourront se rendre sur les sites du laboratoire Bio86 de la Vienne.

Sans-rendez-vous :

A Poitiers, 7 jours sur 7 de 9h à 17h

A Jaunay-Marigny, du lundi au vendredi de 14h à 16h30

Avec rendez-vous au 05 17 84 22 85 sur les sites de Châtellerault, Chauvigny, Civray, Loudun et Le Blanc (Indre).

Actuellement, le CHU est en mesure de faire 1.500 dépistages par jour, 7 jour sur 7. Il passera à 2.000 analyses quotidiennes fin septembre, et 2.500 en octobre.