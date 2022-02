Coronavirus : les taux d’incidences en baisse partout en Nouvelle-Aquitaine, une première depuis des semaines

C'est une première depuis le début de la cinquième vague, le taux d'incidence qui calcule le nombre de personnes contaminées rapporté à 100.000 habitants est en baisse en Nouvelle-Aquitaine, indique le dernier bulletin de Santé publique France ce vendredi. Une baisse à relativiser cependant selon l'agence, qui précise que la circulation du virus reste élevée. Le taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine est désormais le plus élevé de France. Il faut noter que le nombre de tests au Covid-19 effectués est en baisse, quand le taux de positivité de ces tests est toujours en augmentation. Aujourd'hui, deux Néo-Aquitains testés sur cinq sont porteurs du coronavirus.

Des taux d'incidence en baisse dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine

Le taux d'incidence est en moyenne de 3 380 cas pour 100.000 habitants dans la région sur la première semaine de février. C'est la première baisse de cet indicateur en six semaines, la dernière semaine de janvier, le taux d'incidence moyen était de 4 002 cas pour 100.000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Mais Santé publique France appelle à la vigilance en rappelant "la circulation du SARS-CoV-2 reste particulièrement active en région Nouvelle-Aquitaine avec toujours plus de 200 000 nouveaux cas de COVID-19 identifiés la semaine dernière".

Nombre de tests en baisse, taux de positivité en hausse

Cette baisse des taux d'incidence peut en effet s'expliquer en partie par la diminution du nombre de tests au Covid-19 dans la région. La première semaine de février, 8 019 tests ont été effectués pour 100.000 habitants, c'est près de 2 000 de moins que la semaine précédente. C'est désormais en Haute-Vienne que l'on se fait le plus tester.

En parallèle, le taux de positivité des tests est en hausse. En moyenne, 42,2% des dépistages effectués se révèlent positifs au Covid-19. En Charente, le taux de positivité grimpe même à 46,6 %, cet indicateur est en hausse dans tous les départements.

Vers un plateau des hospitalisations ?

Enfin , Santé publique France observe que le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital se stabilise, en restant à un niveau élevé. Actuellement, 2 200 patients sont hospitalisés en Nouvelle-Aquitaine pour une infection au Covid-19. La plupart des admissions en secteur conventionnel concernent toujours des personnes âgées de 60 ans et plus (29 % des patients hospitalisés ont 60-79 ans et 41 % ont 80 ans ou plus).