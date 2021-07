Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : des taux d'incidence à la hausse (mais sous le seuil d'alerte)

La circulation du Covid-19 avait marqué le pas depuis quatre semaines dans la majorité des départements de Nouvelle-Aquitaine (à tel point que la Creuse affichait le 29 juin un taux d'incidence à zéro), ce vendredi 9 juillet, le bulletin épidémiologique régional hebdomadaire de Santé publique France indique une hausse du taux d'incidence pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Avec 21 cas pour 100.000 habitants en Nouvelle-Aquitaine, nous restons cependant sous le seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100.000 habitants.

Qu'en est-il du variant Delta qui s'est manifesté notamment dans les Landes ? Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, il sera majoritaire "probablement ce week-end" en France. Des précautions s'imposent à l'évocation des chiffres sur ce variant car il n'est pas recherché en tant que tel par Santé publique France. Les épidémiologistes passent au crible seulement la moitié des tests positifs et ils recherchent trois types de mutations, dont la L452R portée notamment par le variant Delta. Ces précisions étant faites, Santé publique France indique qu'au 7 juillet dans les Landes, on retrouvait le variant Delta dans 87% des 189 tests positifs où il a été recherché (contre 53% en Nouvelle-Aquitaine). Retrouvez ci-dessous le détail des chiffres publiés par Santé Publique France ce vendredi.

Trente clusters en cours d'investigation

Le taux d'incidence est en hausse dans sept départements de la région (Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Vienne et Haute-Vienne), il reste stable dans les cinq autres. Les plus fortes hausses sont observées en Creuse et dans la Vienne. Le taux d'incidence varie entre 4,6 pour 100.000 habitants en Haute-Vienne et 49,8 dans les Landes. Les Landes ne sont pas les seuls concernés par le variant Delta dans la région. Des clusters ont été découverts également dans la Vienne. Sans préciser s'ils sont liés au variant Delta ou non, Santé publique France indique que, le 4 juillet 2021, "30 clusters étaient en cours d’investigation" sur l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Près d’un tiers de ces clusters se situent dans le département de la Gironde.

Des hospitalisations toujours en diminution

Alors que le variant Delta circule vraisemblablement de plus en plus, "aucun impact sur l'activité hospitalière n'a été rapporté à ce stade" écrivent les épidémiologistes de SPF. Le nombre de nouvelles hospitalisations continue de diminuer affirme Santé publique France. Pour la semaine du 28 juin au 4 juillet, on compte 27 hospitalisations de personnes diagnostiquées Covid-19 dans toute la région (contre 39 la semaine précédente et 555 personnes hospitalisées avec ce diagnostic mi-juin). Quant à la gravité de ces hospitalisations, d'après les chiffres de SPF, elle semble aussi se réduire avec huit admissions en services de soins critiques (contre 10 la semaine précédente). En toute logique, les courbes sont aussi en baisse pour la mortalité hospitalière avec deux décès recensés en milieu hospitalier entre le 28 juin et le 4 juillet contre neuf la semaine d'avant.

Une couverture vaccinale qui progresse lentement

"Au sein de la région, des disparités de couvertures vaccinales persistent, explique Santé publique France, avec moins de 40% de la population vaccinée deux doses dans les Deux-Sèvres, en Gironde et en Charente et plus de 45% dans les Pyrénées-Atlantiques et dans la Creuse". Au 6 juillet, 57,2% des Néo-Aquitains ont reçu au moins une dose et 40,8% de la population est complètement vaccinée. A l'heure où la vaccination obligatoire est envisagée pour les personnels soignants, Santé publique France indique que 62,4% des professionnels qui travaillent en Ehpad ou dans des Unités de soins longue durée ont reçu au moins une dose de vaccin et 50,4% sont totalement vaccinés. "Les couvertures vaccinales [chez ces personnels] progressent lentement" précise SPF.