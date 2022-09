Covid-19 : nouvelle baisse du nombre de cas en Haute-Vienne et en Corrèze

L'épidémie de Covid-19 continue de ralentir dans le Limousin en cette fin d'été. Selon le dernier point de l'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine, publié ce vendredi 2 septembre, on compte actuellement 181 cas pour 100.000 habitants en Corrèze, et 144 cas pour 100.000 habitants en Haute-Vienne.

Ces chiffres sont en baisse depuis plusieurs semaines : il y a un mois, on recensait ainsi 325 cas pour 100.000 habitants en Corrèze et 248 cas pour 100.000 habitants en Haute-Vienne. Le taux de positivité des tests est également en baisse : il s'élève à 21,5% en Corrèze, et 21,7% en Haute-Vienne, contre 29% et 25% au début du mois d'août.

Moins de contaminations à la variole du singe

L'Agence régionale de Santé fait également un point sur le nombre de cas de variole du singe dans la région. Au 29 août, le nombre de nouvelles contaminations reste stable. Moins de 5 personnes ont contracté le virus en Haute-Vienne, et aucune en Corrèze depuis le début de l'été. Au total, 124 cas ont été recensés dans toute la région depuis le 3 juin dernier, dont la moitié en Gironde. Toutes les personnes infectées sont des hommes, âgés de 38 ans en moyenne. 4 patients ont dû être hospitalisés.

Trois points de vaccination contre la variole du singe sont ouverts en Corrèze, aux centres hospitaliers de Tulle, Ussel et Brive. En Haute-Vienne, la vaccination est possible au centre hospitalier de Limoges.