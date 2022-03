Covid-19 : Novavax, susceptible de séduire les réfractaires à la vaccination, disponible à Château-Gontier

Depuis ce vendredi 4 mars, le nouveau vaccin Novavax dit "traditionnel", car il n'utilise pas la technologie de l'ARN Messager, est disponible à Château-Gontier-sur-Mayenne, un vaccin qui pourrait séduire ce public sceptique de ces sérums sortis très rapidement après le début de la crise du Covid-19. 20% des patients, qui étaient présents vendredi, venaient pour du Novavax.

Le docteur Marie-Christine Salvato est la responsable du centre installé dans la Hall du Haut-Anjou : "j'avais de nombreux patients qui me disaient qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner avec un ARN Messager et qu'ils voulaient un vaccin classique. Je rappelle quand même que l'ARN Messager on connaît ça depuis plus de 10 ans. Le vaccin contre la rougeole est un vaccin ARN. Les gens ont eu peur parce qu'il y a eu une communication déplorable. Le plus important c'est que ces gens viennent se faire vacciner, se protègent, c'est un progrès. On ne touchera pas tout le monde, il y aura toujours des personnes qui n'en voudront pas".

Pour l'instant, sur le site Doctolib, il faut patienter jusqu'au 18 mars pour avoir un rendez-vous à Château-Gontier-sur-Mayenne pour une première injection de Novavax.