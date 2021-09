Obligation vaccinale contre le Covid-19 au Pays Basque : l'hôpital respire, les EHPAD sous tension

Ce mercredi 15 septembre marque l'entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Qu'ils soient soignants ou non, libéraux ou employés d'établissements de santé, ils n'ont plus de droit de travailler sans avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Une application qui pose des problèmes pour la continuité des soins et le fonctionnement des centres de santé au Pays Basque.

La quasi totalité des agents de l'hôpital de Bayonne vaccinés

C'est le Centre Hospitalier de la Côte Basque qui cristallisait les attentions ces dernières semaines. Lors d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire le 17 août dernier, la direction annonçait que 620 employés n'étaient pas vaccinés contre le Covid-19, soit 17% des 3700 agents du CHCB. Un chiffre qui faisait craindre la fermeture de services dans cet établissement déjà sous tension.

Un collectif revendiquant plus d'une centaine de membres et opposé à la vaccination obligatoire contre le Covid-19 s'est même constitué au cœur de l'été. Mais malgré les manifestations des opposants les plus farouches, la menace de suspension de salaire et les actions de pédagogie en interne ont convaincu la quasi totalité des récalcitrants. Ce mardi 14 septembre, à l'issue d'un nouveau CHSCT, la direction de l'hôpital affiche un taux de vaccination de presque 99%.

Les opposants à la vaccination suspendus dès le 1er jour

Pas de fermeture de service donc. Tout au plus quelques lits laissés vacants. Mais il va tout de même falloir recruter deux aides-soignants à Saint-Jean-de-Luz d'ici au 1er octobre. Sans quoi, il faudra fermer 8 lits dans le service de soins de suite et de réadaptation sur le site de Trikaldi.

Quant à la quarantaine d'agents qui continuent de refuser de se faire vacciner, ils vont être suspendus sans salaire dès ce mercredi. Une mesure jugée brutale par tous les syndicats, favorables par ailleurs à l'obligation vaccinale. Ils s'offusquent que la direction revienne sur sa promesse de mettre en place des mesures alternatives.

Patrick Cazalis, secrétaire du syndicat UNSA à l'hôpital de Bayonne Copier

La direction assume sa fermeté, mais assure examiner les situations au cas par cas.

Michel Glanes, directeur du Centre Hospitalier de la Côte Basque Copier

Un employé d'EHPAD sur 10 n'est pas vacciné

La situation est plus inquiétante dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les unités de soins de longue durée privés. Selon l'Agence Régionale de Santé, près de 91% de leurs personnels sont vaccinés dans les Pyrénées-Atlantiques. Autrement dit, près d'un employé sur dix ne l'est pas.

C'est beaucoup pour des structures qui fonctionnent déjà à flux tendu. Les maisons de retraite sont confrontées à un manque croissant de personnel. Quatre-vingt postes d'aides-soignants étaient vacants dans le réseau des 40 EHPAD privés du Pays Basque, avant même la mise en œuvre de l'obligation vaccinale contre le Covid-19.

Des lits vides dans les maisons de retraite

Certains établissements semblent bien s'en sortir, comme sur les EHPAD d'Iholdy, Baigorry et Isturitz, où seul 1 à 2 agents sur 150 ne sont pas à jour de vaccination, affirme la directrice, Anne-Marie Bruthé. D'autres en revanche se retrouvent dans une situation critique assure Jean-Louis Bellemare, vice-président régional de l'Association des Directeurs au service des Personnes Agées (AD-PA).

Dans son établissement à Bassussary, il dénombre trois employés refusant de se faire vacciner contre le Covid-19 qu'il va mettre en congés dans un premier temps. Trois autres ont démissionné. Les remplacer est impossible, car il n'y a pas de candidats, affirme-t-il. Du coup certains établissements vont devoir laisser des lits vacants. Ce qui a des conséquences sur l'ensemble des établissements de soins.

Tout le système de santé est grippé

"On a des lits de libres qu'on ne remplit pas, explique Jean-Louis Bellemare. Cela veut dire que les SSR (Soins de suite et de réadaptation, ndlr) et les moyens séjours ne se délestent pas en nous envoyant leurs patients. Cela veut dire que l'hôpital ne peut pas envoyer ses patients dans ces unités. Cela engorge l'hôpital, qui est au complet et ne peut pas absorber les gens qui devraient rentrer, qui sont à domicile."

Selon lui, la situation pourrait même conduire certains établissements en sous-effectifs à faire travailler des personnels, aides-soignants et infirmiers, qui ne sont pas vaccinés. L'ARS en a été informée, affirme le dirigeant basque de l'AD-PA. Mais c'est la seule solution, selon lui, pour ne pas fermer ces EHPAD et laisser les patients à la rue. Il espère que le gouvernement assouplira sa position dans cette lutte contre le Covid-19 et permettra au personnel non vacciné de travailler avec l'obligation de passer des tests PCR tous les 3 jours.