Coronavirus : la vaccination ouverte aux plus de 55 ans dès ce lundi annonce Olivier Véran

Tous les Français âgés de plus de 55 ans vont pouvoir prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Des doses d'AstraZénéca et de Janssen seront disponibles dès demain lundi. Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'annonce dans le Journal du dimanche.

Le gouvernement veut accélérer la campagne de vaccination. Ce qui est possible d'abord parce que Johnson et Johnson livrent leurs vaccins plus tôt que prévu : 200.000 doses arrivent avec une semaine d'avance. "Ces 200. 000 doses vont intégrer très prochainement le circuit de distribution des pharmacies et des cabinets médicaux et infirmiers. J'en ouvre aussi l'accès, par cohérence et souci d’efficacité, à tous les plus de 55 ans, sans conditions", précise Olivier Véran.

De nombreuses doses d'AstraZénéca sont également disponibles depuis qu'elles ne peuvent plus être administrées aux moins de 55 ans. Depuis le 19 mars, la France réserve aux plus de 55 ans le vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, après des cas rares mais graves de troubles de la coagulation observés uniquement sur des patients moins âgés. Le vaccin fabriqué par Janssen-Cilag (groupe Johnson & Johnson) est quant à lui autorisé par la France depuis le 12 mars.

La stratégie britannique appliquée à la France

L'accélération va se faire également en espaçant le délai entre les deux doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Ce sont les vaccins à ARN Messager. "A compter du 14 avril, pour toutes les premières injections, nous proposerons un rappel à 42 jours au lieu de 28 actuellement. Ça va nous permettre de vacciner plus vite sans voir se réduire la protection", détaille le ministre de la santé.

En décidant de porter de quatre à six semaines le délai entre les deux doses de vaccin à ARN messager, le gouvernement s'inspire de la stratégie britannique. L'allongement de ce délai avait été préconisé dès janvier par la Haute autorité de santé mais Olivier Véran l'avait alors écarté en disant faire "le choix de la sécurité". "L'espacement des doses de vaccins à ARN messager doit nous faire gagner 1,8 million d'injections sur la seconde quinzaine de mai", explique aujourd'hui le ministre de la santé. Pour les personnes fragiles, le délai pourra rester de vingt-huit jours sur avis médical.