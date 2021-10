Covid-19 : Olivier Véran confirme que "l'ensemble des soignants seront concernés" par la 3e dose de vaccin

Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), Olivier Véran a confirmé ce jeudi que "l'ensemble des soignants seront concernés par la dose de rappel" du vaccin anti-Covid. En d'autres termes, une troisième dose. Il en va de même pour "les proches des personnes immunodéprimées". Le ministre de la Santé "appelle toutes les personnes éligibles à faire rapidement leur dose de rappel".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans sa recommandation rendue le 6 octobre, la Haute autorité de Santé s'est déclarée favorable à l'extension des bénéficiaires de la campagne de rappel vaccinal anti Covid-19. La HAS avait recommandé d'en faire bénéficier les professionnels qui prennent en charge ou accompagnent les personnes vulnérables et à l'entourage des personnes immunodéprimées. Tous les "soignants, transports sanitaires et professionnels du secteur médico-social" devraient pouvoir recevoir une "troisième dose", indiquait la HAS dans un communiqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lundi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l'administration d'une nouvelle injection de vaccin Pfizer/BioNTech pour les plus de 18 ans et les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli, craignant que la protection contre le Covid-19 ne baisse après les premières doses.

La campagne de rappel a été lancée en septembre dans l'Hexagone. Mais jusqu'à présent seuls les plus de 65 ans et les personnes à risque, comme les diabétiques, pouvaient en bénéficier, soit 18 millions de personnes.