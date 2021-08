Covid-19 : Olivier Véran lance un nouvel appel à la vaccination

À quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre de la Santé Olivier Véran a fait le point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France lors d'une conférence de presse. Selon les dernières données publiées par Santé publique France ce jeudi, la France compte 11.104 personnes hospitalisées pour une infection au coronavirus, dont 2.261 en réanimation, soit "trois fois moins que lors de la première vague" a souligné Olivier Véran.

"La circulation du virus est en nette diminution depuis quelques jours (...) de l'ordre - 15% en une semaine", mais "nous devons rester vigilants" alors qu'approche la rentrée a insisté le ministre. "La quatrième vague n'est pas derrière nous et nous rentrons dans une zone d'incertitudes", a-t-il résumé avant de lancer un nouvel appel à la vaccination.

Nouvel appel à la vaccination

La barre des 48 millions de primo-vaccinés a été franchie ce jeudi s'est félicité le ministre de la Santé. "En métropole, la vaccination massive nous a protégés", a-t-il commenté. "La quatrième vague tue essentiellement les non vaccinés, les hôpitaux sont remplis de patients non vaccinés et les décès touchent les patients non vaccinés" a souligné Olivier Véran estimant : "Si nous n'avions pas pu compter sur un vaccin, la quatrième vague aurait pu être la pire des vagues que nous ayons connue (...) car le virus, plus contagieux, aurait pu se diffuser à une vitesse folle".

Illustration, "dramatique", en Polynésie et dans les Antilles, où la couverture vaccinale est trois fois moins importante qu'en métropole. La rentrée scolaire a été repoussée au 13 septembre, car la situation est "grave" a déclaré Olivier Véran, citant le chiffre de "près de 2.500 de taux d'incidence en Guadeloupe, soit près de 10 fois le taux d'incidence nationale". "Voilà ce que le variant provoque quand la population n'est pas suffisamment vaccinée", a-t-il martelé.

"Dans les Ehpad, la campagne de rappel se fera à partir de la mi-septembre. Pour les autres publics, les rappels pourront commencer dès le 1er septembre", a encore indiqué Olivier Véran. "Ce sera un vaccin à ARN messager, quels que soient les vaccins que vous avez reçu précédemment" et il faudra "attendre six mois" entre la dernière dose reçue et cette nouvelle dose de rappel.

Le ministre de la Santé a enfin appelé "solennellement les soignants à prendre rendez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait".

Le pass sanitaire prolongé après le 15 novembre ?

Alors que les opposants au pass sanitaire prévoient à nouveau de manifester, samedi, pour la septième semaine consécutive, Olivier Véran a défendu le choix du gouvernement. "La mise en place du pass sanitaire a vu l'activité touristique augmenter d'une semaine sur l'autre, la fréquentation des bars, des restaurants, des camps de vacances, a augmenté", a-t-il relevé qualifiant ce dispositif d'"outil précieux" dans la lutte contre le virus mais aussi dans "la protection de notre économie". L'accélération de la campagne de vaccination et le pass sanitaire ont permis "d'éviter un nouveau confinement" pendant l'été et de limiter le nombre de morts à un peu plus de 1.600 depuis début juin sur l'ensemble du territoire français, a insisté Olivier Véran.

"Six millions de tests ont été réalisés par semaine depuis la mise en place du pass sanitaire. C'est énorme et place la France parmi les leaders mondiaux", a-t-il ajouté rappelant que les tests vont devenir payants mi-octobre "dans la mesure où chacun aura eu le temps et la possibilité de se faire vacciner".

Le pass sanitaire "ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre, sans quoi il nous faudrait un nouveau texte de loi, qui serait à nouveau débattu au Parlement", a rappelé le ministre de la Santé. "Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça pourrait arriver si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les trois prochains mois", a-t-il ajouté. Obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux (culture, loisirs, sports, salons...) accueillant plus de 50 personnes, le pass sanitaire a été étendu le 9 août à l'accès aux hôpitaux sauf urgences, aux bars et restaurants, aux grands centres commerciaux sur décision préfectorale... Il s'imposera dès lundi aux salariés des lieux concernés.