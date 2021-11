Covid-19 : Olivier Véran présentera jeudi de nouvelles mesures au cours d'une conférence de presse

Olivier Véran, le ministre de la Santé, annoncera jeudi "à la mi-journée", en conférence de presse, "les mesures qui seront retenues à la lumière des concertations", a annoncé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi. "Le constat est sans appel : notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines", a-t-il détaillé.

Un comité de liaison avec les présidents des groupes parlementaires, de l'Assemblée nationale et du Sénat, est prévu dans la journée. À l'issue de cette réunion Gabriel Attal reprendra la parole depuis Matignon, aux alentours de 19h45. Le gouvernement prévoit également de consulter les syndicats.

Selon les informations de franceinfo, l'exécutif envisage de réduire la durée de validité des tests PCR et antigéniques qui permettent de présenter un pass sanitaire valide sans être vacciné. Il n'est pas impossible que le test, actuellement valable 72h, soit réduit à 24h. Le retour du port du masque, partout, à l'intérieur comme à l'extérieur, notamment dans les grands lieux de concentration de population, comme les marchés de noël, est également à l'étude. En revanche, il n'est pas question, à ce stade, d'instaurer un couvre-feu.

Plus d'informations à venir...