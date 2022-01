Covid 19 : Omicron pourrait nous aider à sortir de la crise avec une immunité collective

Yannick Simonin, virologiste à l'INSERM à Montpellier était l'invité de France Bleu Hérault ce vendredi matin.

Yannick Simonin, quelle est la situation sanitaire actuelle en France et en particulier en Occitanie ? On nous parle ce matin de trois épidémies cumulées ?

Alors, en effet, on a une situation assez particulière en France, mais également en Europe. D'une façon générale, on a la circulation tout d'abord de la région du Covid. On a le variant Delta qui est le variant qui qui a rempli nos hôpitaux au mois de décembre et qui est toujours présent. On remarque que depuis maintenant quelques jours, il est en baisse assez marquée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est cette inversion qui provoque quand même un nombre important d'hospitalisations et d'entrées en réanimation. Et puis, en plus de ce variant Delta, on a une explosion d'un autre variant qui arrive Omicron, qui est beaucoup plus contagieux, mais qui, heureusement, provoque moins d'entrées en hospitalisation. On estime qu'on a à peu près trois fois moins d'entrées en hospitalisation avec le variant Omicron par rapport au variant Delta. Et puis, une autre problématique qui se rajoute notamment dans la région, c'est une très forte circulation du virus de la grippe, qui touche en priorité les personnes les plus fragiles. Donc on se retrouve avec avec un engorgement à l'hôpital avec le variant Delta, le variant Omicron plus les cas d'infection au virus de la grippe. Forcément, ça provoque une tension hospitalière très forte en France et particulièrement dans la région.

On devrait atteindre le pic de l'épidémie Omicron d'ici la fin janvier avec un décalage pour l'observer dans les hôpitaux

La situation à court terme, c'est quoi ? On entend que pour Delta on arrive à un plateau, on va bientôt sentir une baisse ? Dans quelques jours ou quelques semaines ?

Alors, il y a des modélisations de l'Institut Pasteur, mais également d'autres instituts d'épidémiologie qui prévoient l'arrivée du pic autour de la mi janvier. On est probablement proche du pic au niveau national. Si on regarde les chiffres de ces derniers jours, on voit un ralentissement assez net de l'augmentation du nombre de cas. Donc on n'est pas encore au niveau d'une baisse, mais ça augmente de moins en moins vite. On peut imaginer que l'Ile de France a atteint son pic. Dans la région Occitanie aura probablement un petit décalage puisque Omicron est arrivé plus tardivement et donc il faut s'attendre à un pic du nombre de cas plus tardif. Et puis après, il y a le pic hospitalier, qui est toujours en décalage avec le pic du nombre de cas. Donc, les hôpitaux vont probablement continuer à se remplir dans les deux ou trois semaines à venir avant une embellie qui devrait arriver, on l'espère, au début du mois de février au niveau des hôpitaux.

Omicron pourrait nous aider à sortir de la crise car il est plus contagieux mais moins grave et donc de nombreuses personnes contaminées vont développer une immunité

Le variant Omicron est plus contagieux, mais moins sévère, on le sait maintenant, il représente 85 % des nouvelles contaminations. Est ce que c'est le variant qui, finalement, va nous faire sortir de la pandémie ?

C'est la grande question que tout le monde se pose également dans la communauté scientifique, où il n'y a pas encore de vrai consensus là dessus. Néanmoins, de plus en plus d'hypothèses et de validation scientifique vont dans le sens que le variant Omicron pourrait contribuer à accélérer la sortie de crise, même si on a du mal à le voir actuellement puisque quand on regarde les chiffres, c'est assez vertigineux. Comment est ce que ce variant pourrait accélérer la sortie de crise ? En fait, il est en effet très contagieux, donc il se propage très rapidement dans la population. C'est extrêmement compliqué de bloquer la diffusion d'un variant comme Omicron, à moins d'avoir un confinement strict. Et encore, on n'est pas sûr que l'efficacité serait serait suffisante. Donc, le variant circule dans la population mais provoque moins de formes graves, moins d'entrées, notamment en réanimation. Et du coup, on a de plus en plus de personnes qui vont être infectées par ce variant et qui vont développer une immunité qui vont probablement protéger ces personnes infectées par d'autres variants puisqu'on sait que l'immunité est quand même relativement stable. Donc oui Omicron peut contribuer à accélérer une sortie de l'épidémie telle qu'on la connaît actuellement, c'est à dire pas la disparition du Covid, mais une autre façon de vivre avec le Covid.

C'est probablement une étape vers une forme plus légère du Covid. Disons que depuis le début de l'épidémie, on sait qu'il y a d'autres coronavirus qui sont proches du virus qui provoquent le Covid, qui sont en fait des virus qui provoquent des rhumes, des angines régulièrement chaque année chez l'homme sous forme saisonnière, principalement en hiver. Et l'hypothèse, c'est que le virus qui sévit actuellement va tendre vers vers les autres coronavirus en provoquant les formes plus légères, avec toujours quand même des personnes qui resteront fragiles et exposées à des formes graves pour lesquelles il faudra de la vaccination ou des traitements pour éviter d'avoir un trop grand nombre de décès.

Une quatrième dose pourrait concerner les plus fragiles

Une quatrième dose sera t elle nécessaire pour tous ?

Il y a beaucoup de réflexion, en effet, autour de la quatrième dose actuellement. C'est encore un peu tôt pour savoir exactement qui aura la quatrième dose et si elle sera généralisée. Elle concernera sans doute principalement chez les personnes les plus fragiles, c'est à dire les personnes âgées et les personnes immunodéprimées qui ont un système immunitaire qui réagit moins bien à la vaccination et qu'on a besoin de stimuler régulièrement.

On aura peut-être un virus saisonnier pour lequel les plus fragiles devront recevoir un vaccin comme celui de la grippe

C'est ce qui se passe en Israël ?

Oui, en Israël, la quatrième dose va être dirigée vers ces publics prioritaires. Donc, on peut imaginer un ciblage d'une vaccination régulière chez les personnes les plus fragiles, un peu comme ce qu'on peut avoir avec le virus de la grippe, puisque chaque année, une certaine partie de la population française reçoit le vaccin contre la grippe, on peut imaginer que ce sera le même public qui sera concerné pour un rappel régulier du vaccin Covid. Mais on ne sait pas encore à quelle fréquence. Actuellement, ça va dépendre des variants qui circulent et de l'immunité qu'on va. On va acquérir progressivement.