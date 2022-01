Covid-19 : Omicron pourrait signifier la fin de la phase pandémique, selon plusieurs autorités sanitaires

Omicron marquera-t-il le "début de la fin" de la phase pandémique du Covid-19 ? Selon plusieurs autorités sanitaires, dont l'Agence européenne des médicaments, le raz-de-marée provoqué par le variant pourrait transformer le Covid-19 en une maladie endémique, c'est-à-dire avec laquelle le monde pourra vivre. Et ce grâce à l'immunité naturelle et la vaccination.

Selon le comptage établi par l'AFP, 2,5 millions de cas quotidiens ont été recensés quotidiennement dans le monde ces sept derniers jours. L'Europe est la région qui enregistre actuellement le plus de cas dans le monde, plus de 7,9 millions au cours des sept derniers jours (45% du total mondial), suivie de la zone Etats-Unis-Canada (5,6 millions, 32%).

Mardi, l'OMS prévoyait qu'à ce rythme, plus de 50% de la population européenne sera infectée par Omicron d'ici deux mois. Un peu plus de six semaines après l'identification du variant en Afrique du Sud, les données de plusieurs pays convergent sur deux points : ce variant se transmet beaucoup plus rapidement que celui auparavant dominant, Delta, et semble globalement provoquer des formes moins graves de la maladie.

Maladie endémique

Pour l'Agence européenne du médicament, la propagation fulgurante d'Omicron va transformer le Covid-19 en une maladie endémique avec laquelle l'humanité peut apprendre à vivre. "Avec l'augmentation de l'immunité dans la population - et avec Omicron, il y aura beaucoup d'immunité naturelle en plus de la vaccination - nous avancerons rapidement vers un scénario qui sera plus proche de l'endémicité", a déclaré Marco Cavaleri, chef de la stratégie vaccinale de l'EMA.

Aux Etats-Unis, le conseiller de la Maison blanche sur la crise sanitaire, Anthony Fauci, a lui aussi laissé entrevoir une période de "transition", après laquelle il deviendra possible de "vivre avec" le virus. "Alors qu'Omicron monte et redescend, j'espère que nous allons avoir une situation avec (...) une combinaison entre une bonne immunité de fond et la possibilité de soigner une personne à risque", a-t-il dit. "Nous n'en sommes pas au point où nous pouvons dire de façon acceptable, 'vivons avec' (...) mais je pense que nous y arriverons".

"Vers une dynamique proche de celle de la grippe"

Une prédiction qui diffère de celle mise en avant par Pascal Crepey, enseignant-chercheur en épidémiologie et en bio-statistique à l'Ecole des Hautes études de santé publique à Rennes. Interrogé par franceinfo mercredi, il estime qu'on se dirige plutôt "vers une dynamique proche de celle de la grippe que une vers une dynamique endémique". Alors que les phases pandémiques se caractérisent avec une croissance exponentielle "qui fait que le nombre de nouveaux cas se multiplie de semaine en semaine", les phases endémiques impliquent d'avoir "en continu un certain nombre de cas dans la population avec un nombre de reproduction autour de 1 et pas au-dessus comme c'est le cas aujourd'hui".

Selon le chercheur, cette dynamique ne devrait pas s'appliquer au coronavirus puisque qu'il y a "un effet saisonnier qui fait varier mécaniquement le nombre de reproductions". Il n'y aura donc pas ce "phénomène de stabilité avec un R (taux de reproduction) autour de 1 toute l'année, on aura forcément une variation entre la période estivale et la période automne-hiver". C'est pour cette raison que Pascal Crepey estime que la maladie "se dirigera plus vers une dynamique proche de celle de la grippe" avec des "vagues saisonnières".

"Pas de raison de penser qu'il faudra une nouvelle dose de vaccin tous les trois mois"

"Avec Omicron on atteint des niveaux de transmission tellement élevés qu'on imagine mal qu'un nouveau variant puisse être plus transmissible que ce variant et donc la seule voie d'évolution qui reste c'est la voie de l'échappement immunitaire, c'est ce que fait la grippe chaque année et c'est ce qui justifie les vaccinations annuelles contre la grippe", explique le chercheur. "Il y a un glissement antigénique qui fait que notre système immunitaire ne reconnaît plus le virus qui circule et chaque année on doit se vacciner contre la grippe. Donc, on pourrait imaginer le même type de stratégie pour le coronavirus dans un avenir plus ou moins proche."

Et concernant la stratégie vaccinale du gouvernement, Pascal Crepey estime qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait besoin de vacciner tous les trois ou quatre mois avec une nouvelle dose. "En revanche à l'hiver prochain, on pourrait de nouveau se poser la question."