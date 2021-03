Covid-19 : opération de dépistage gratuit ce vendredi à Buzançais

Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'accélère, les dépistages se poursuivent. Ainsi, un dépistage gratuit est organisé ce vendredi 12 mars à Buzançais, de 9h à 13h à la maison des clubs place de Gaulle. Cette opération gratuite, sans rendez-vous et sans ordonnance, organisée par l'Agence Régionale de Santé et la Préfecture de l'Indre, en lien avec la commune de Buzançais, s'adresse à toutes les personnes âgées de plus de 6 ans, quel que soit le lieu de leur domicile.

Il s'agit d'un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui ne prend que cinq minutes. Pour vous faire tester, n'oubliez pas de vous munir de votre carte vitale, ou d'une attestation de sécurité sociale et/ou d'une pièce d'identité. Un masque est également nécessaire.