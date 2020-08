Covid-19 : opération de dépistage pour les patients de la Maison de Santé de Murol

Depuis le 20 août, le fonctionnement de la Maison de Santé de Murol (Puy-de-Dôme) est perturbé en raison de l’épidémie COVID19 qui touche quatre professionnels de santé. Ils ont été placés à l’isolement quelques jours. L’ensemble des gestes barrières ont été respectés pour la prise en charge des patients, le risque de contamination est minime. Les services médicaux et paramédicaux sont maintenus à effectif limité avec les professionnels de santé testés négatifs.

Par principe de précaution, l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes organise une opération de dépistage préventif ciblée le jeudi 27 août. Opération en lien avec la préfecture du Puy-de-Dôme et avec le soutien de la ville de Murol, de la maison de santé, du CHU de Clermont-Ferrand et du SDIS 63. Elle est destinée uniquement aux patients qui ont été soignés par un des professionnels dans les 48 heures précédant l'apparition des symptômes et jusqu'à l'arrêt du professionnel concerné.

Près de 120 patients convoqués

Ces personnes sont actuellement contactées par l'Agence Régionale de Santé pour être convoquées et participer à l'opération de dépistage qui aura lieu le jeudi 27 août à compter de 13h30 à la salle des fêtes de Murol. Le directeur de la délégation départementale de l'ARS dans le Puy-de-Dôme, Jean Schweyer, n'est pas inquiet : "On n'a pas d'inquiétude majeure, mais comme il s'agit pour beaucoup d'un public de personnes pouvant avoir des maladies au long cours ou de personnes âgées, on a décidé de proposer ce dépistage préventif aux patients qui ont vu un des professionnels de santé (testés positifs) 48 heures avant l'apparition des symptômes et jusqu'à ce que ces professionnel se retire du fait de sa maladie. Ça représente trois à quatre jours de consultations, on sera aux alentours de 110 à 120 patients".

Grâce à l'appui logistique et humain du CHU de Clermont-Ferrand et du SDIS 63 (pompiers du Puy-de-Dôme), les quelques 120 patients pourront être prélevés en une demi-journée. C'est la première opération du genre dans le Puy-de-Dôme, confirme Jean Schweyer. "Pour le département, c'est la première situation où nous avons plusieurs professionnels concernés avec un nombre de patients important... Quatre lignes de prélèvements simultanés pourront être assurées à raison d'un quart d'heure par personne dépistée".

Le dépistage ne doit pas faire oublier l’application stricte des gestes barrières qu’il est indispensable de respecter collectivement et rigoureusement :

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique

Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades

Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres

Éviter de se toucher le visage

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter

En complément de ces gestes, porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée. Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos depuis le 20 juillet, ainsi que dans certains lieux ouverts sur arrêté préfectoral. Lors des événements et regroupements familiaux ou amicaux, il est conseillé de privilégier les petits groupes, de s’équiper de masques grand public et de gels hydroalcooliques, de préférer les espaces extérieurs, d’aérer les locaux et de protéger les plus fragiles.