Covid 19 : opération de vaccination pour la 3ème dose à Dun-le-Palestel le 1er décembre

Une journée spéciale de vaccination 3ème dose contre la Covid-19 sera organisée le mercredi 1er décembre prochain par les professionnels de santé et la Commune de Dun-le-Palestel avec la contribution des mairies voisines.​ Sont concernées les personnes ayant plus de 50 ans (possible à partir du 1er décembre), les patients porteur d'une comorbidité, les professionnels de santé. Attention, toutes doivent avoir reçu leur deuxième injection depuis plus de six mois. Inscription auprès de votre mairie avant le 26 novembre 2021 (mairies de Sagnat, Lafat, Colondannes, Naillat, Crozant, Maison Feyne, Villard et Dun le Palestel).