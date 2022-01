Covid-19 : opération vaccination sans rendez-vous pour les 18-29 ans le 8 janvier à La Souterraine

Si vous avez entre 18 et 29 ans, vous allez pouvoir vous faire vacciner sans rendez-vous ce samedi 8 janvier à La Souterraine. Une opération "coup de poing" est organisée à la salle des fêtes, rue du Coq. Elle se déroulera de 9h à 17h30. La distribution des tickets se fera à partir de 8h30. 400 doses de Pfizer seront disponibles.

Le taux d'incidence ne cesse de grimper

Jamais depuis le début de la crise sanitaire, la circulation du virus n'a été aussi importante dans notre département. Le taux d’incidence atteint 936 cas pour 100 000 personnes, soit une augmentation de 363 % sur une semaine. Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, la situation est similaire avec un taux d’incidence de 423,5, soit une augmentation de près de 390 % sur une semaine. A ce jour, 24 personnes sont hospitalisées en Creuse dont six en réanimation.

à lire aussi Record de contaminations en Creuse : plus de 900 cas pour 100.000 habitants

Des créneaux toujours disponibles

Face à cette situation, la campagne passe à la vitesse supérieure pour permettre aux Creusois et notamment aux jeunes de se faire vacciner. Les centres de vaccination creusois ont reçu un stock supplémentaire de vaccins Pfizer. On peut obtenir des rendez-vous sous huitaine. Et dès le 7 janvier, on pourra aussi se faire vacciner aussi à la clinique de La Marche à Guéret. Dans ce tout nouveau centre, deux opérations seront spécialement réservées aux 18-29 ans les 7 et 11 janvier. Les rendez-vous peuvent être pris sur Doctolib ou au 05.55.08.75.20.

Poursuite de la vaccination des 5-11 ans

Les enfants peuvent eux aussi se faire vacciner au centre de Protection Maternelle et Infantile à Guéret, 13 Rue Joseph Ducouret. C'est un vaccin Pfizer avec un dosage spécifique qui leur est injecté. Les rendez-vous se prennent soit par téléphone au 06 26 65 50 98 soit en ligne sur le site de Doctolib. Les parents qui accompagnent leur(s) enfant(s) doivent se munir :

de la carte vitale d’un des deux parents

du formulaire d’autorisation parentale téléchargeable signé par au moins l’un des deux parents

du carnet de santé de l’enfant

d’un justificatif éventuel d’infection covid-19 antérieure

Aujourd'hui la vaccination des 5-11 n'est possible en Creuse qu'au centre de la PMI à Guéret, mais la préfecture travaille avec le Conseil Départemental, pour ouvrir d'autres sites sur le département.