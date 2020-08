C'est gratuit et sans rendez-vous. Dans un contexte de retours de vacances, les autorités sanitaires veulent muscler l'offre de dépistage à Tours avec des sessions prévues toute la semaine sauf les week-end jusqu'à la fin du mois. Par ailleurs, la ville de Tours reprend ses distributions de masques.

Covid-19 : opérations dépistages pour tous à partir d'aujourd'hui à Tours et Joué-les-Tours

Ces tests virologiques proposés gratuitement à Tours et Joué-les-Tours durent quelques minutes à peine. Avec un résultat sous 48h maxi

A partir d'aujourd'hui, opérations de dépistages gratuits. A Tours :

au Centre municipal des sports, du 17 au 29 août , du lundi au vendredi, de 10h à 17h

, du lundi au vendredi, de 10h à 17h sur le site Auchan de Tours-Nord, du 18 au 29 août, du lundi au vendredi, de 12h à 19h

du lundi au vendredi, de 12h à 19h sur les bords de Loire, place Anatole France, du 20 au 22 août de 18h à 22h.

A Joué-lès-Tours : au lac des Bretonnières, du 17 au 28 août, de 14h à 19h

D’autres campagnes de dépistage gratuit, sans rendez-vous, seront proposées de façon ponctuelle d’ici la fin du mois d’août à Joué-lès-Tours et à Saint-Pierre-des-Corps.

Ces tests virologiques vous sont proposés gratuitement et sans rendez-vous. Ils s'adressent à tous, quel que soit votre lieu de résidence. Les personnes qui viennent se faire tester doivent se munir de leur carte vitale, ou de leur attestation de sécurité sociale et/ou de leur pièce d’identité, ainsi que d’un masque.

"Dans le contexte de retour de vacances, il s’agit d’une précaution afin d’éviter de propager le virus dans son cercle familial, amical ou professionnel" précise l'Agence Régionale de Santé Centre-Val-de-Loire.

C'est le personnel du CHRU de Tours et des laboratoires privés ABO+ et Cerballiance qui seront chargés de pratiquer ces tests. Aidés par les secouristes de la Croix-Rouge et des pompiers. Des étudiants en médecine formés peuvent également participer à ces opérations si besoin.

Ralentissement de l'épidémie en Indre-et-Loire depuis début août.

Contrairement au Loiret où la situation devient préoccupante, l'Indre-et-Loire semble pour l'instant épargnée. Avec 55 cas positif de Covid-19 recensés sur les dix premiers jours du mois d'août, c'est quasiment deux fois moins que sur les quinze derniers jours de juillet.

Un seul cluster est identifié en Touraine à cette date. Un petit foyer sous contrôle dans un milieu professionnel assure l'ARS qui ne souhaite pas en dire davantage.

Le nombre de personnes hospitalisées dans le département en raison du virus est en chute libre : neuf malades et un seul en réanimation.

La ville de Tours reprend ses distributions de masques

Consciente des efforts demandés aux Tourangeaux obligés de porter le masque dans l'hyper-centre, la municipalité reprend cette semaine ses distributions gratuites de masques en tissus réutilisables :

à la mairie centrale : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h et de 14h à 17h (sauf vendredi 14h-16h30 )

à la mairie de quartier des Fontaines - Espace Jacques Villeret : du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

à la Médiathèque François Mitterrand : du mardi au samedi, de 14h à 18h

au Château de Tours : du mardi au dimanche, de 14h à 18h

Un justificatif de domicile vous sera demandé.