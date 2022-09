Covid-19 : où en est l'épidémie dans le département de l'Isère ?

"On est à peu près certain qu’il y aura une prochaine vague, probablement à l’automne", a déclaré le ministre de la santé, François Braun, mi-août. Après une septième vague de Covid-19 en France cet été, le nombre de contaminations a augmenté de 33 % sur une semaine d'après Santé publique France. Qu'en est-il de la situation en Isère ? Le taux d'incidence au Covid-19 dans le département est de 227 pour 100 000 habitants. C'est bien au-dessus du seuil d'alerte de 50 mais c'est le taux "le plus faible depuis le début de l'année", assure Olivier Epaulard, épidémiologiste au CHU de Grenoble.

Des hospitalisations stables

Actuellement, 229 personnes sont hospitalisées en Isère et 21 sont en réanimation. "Il y a des personnes à l'hôpital pour le Covid-19 mais ce sont souvent des personnes qui ont une fragilité cardiaque ou respiratoire et qui viennent surtout parce que leur maladie chronique les amène à être hospitalisées", détaille Olivier Epaulard.

Du côté des tests de dépistage au Covid-19, le laboratoire Biogroup Oriade Noviale - qui a de nombreux établissements en Isère - observe une baisse par rapport au mois d'août. "Nous sommes passés de 14 000 tests par semaine à 5 000 mais il reste une portion assez importante de patients qui viennent se faire tester", précise le docteur Nicolas Roquigny, directeur des laboratoires de Saint-Marcellin et de Vinay.

"La semaine dernière, près de 3 000 personnes ont été vaccinées en Isère" - Aymeric Bogey, directeur départemental pour l'Isère de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Pour éviter une nouvelle vague à l'automne, l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône Alpes rappelle encore une fois les gestes barrières comme le lavage régulier des mains ou le port du masque. Elle recommande également le recours à la vaccination pour ceux qui n'ont jamais eu de doses ou qui n'ont pas de schéma complet. "La semaine dernière, près de 3 000 personnes ont été vaccinées en Isère", souligne Aymeric Bogey, directeur départemental pour l'Isère de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.