Covid-19 : où en est l'épidémie en Normandie à l'approche de Noël ?

"Le virus n'a pas disparu. L'épidémie frappe encore, tue encore". Il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a mis en garde contre le Covid-19. La Première ministre a appelé les Français à la vaccination et au port du masque, face à une neuvième vague qui s'ajoute à l'épidémie de grippe.

ⓘ Publicité

Faut-il s'attendre à une neuvième vague d'ampleur ? On a connu un pic très important au mois de janvier après les fêtes de fin d'année. Les rassemblements en famille ou entre amis devraient favoriser le rebond constaté depuis quelques semaines. Début décembre, on compte déjà plus de cas qu'il y a un an.

Deux fois plus de cas en un mois

En Normandie, l'épidémie repart à la hausse depuis la mi novembre. On compte aujourd'hui 424 cas pour 100 000 habitants. Deux fois plus que qu'il y a un mois. Depuis la rentrée de septembre, le taux d'incidence est monté jusqu'à 589 cas pour 100 000 habitants avant de redescendre. Mais cette fois, les autorités redoutent une accélération avec les fêtes de fin d'année.

loading

C'est dans le Calvados que le nombre de cas est le plus important. Le taux d'incidence atteint 453 cas pour 100 000 habitants. La Manche compte 424 cas comme au niveau régional. Suivent ensuite l'Eure (408 cas), l'Orne (407 cas) et la Seine-Maritime (381 cas).

Pas encore d'effet dans les hôpitaux

Dans les hopitaux, les effets ne se font pas ressentir dans l'immédiat. Le nombre de patients atteint de Covid-19 est en baisse. On compte 879 personnes hospitalisées en Normandie au 6 décembre 2022 selon les chiffres de Santé publique France. Les hopitaux de la région ont accueilli jusqu'à 1200 patients en octobre lors de la précédente vague.

loading

C'est en Seine-Maritime que le nombre de personnes hospitalisées pour un Covid-19 est le plus élevés. 287 personnes sont hospitalisées dans le département. La Manche arrive en deuxième position avec 210 patients hospitalisés.

Dans les hopitaux normands, on dénombre 24 patients en soins critiques. On est là aussi dans une phase descendante pour l'instant après la vague du mois d'octobre.

loading

Mais à l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, les autorités ne cachent pas leur inquiétude. En janvier dernier, on a battu tous les records avec jusqu'à 1.855 personnes hospitalisées en Normandie pour un Covid-19 et jusqu'à 132 patients en réanimation.