Covid-19 : Où se faire dépister en Mayenne, cette semaine du 12 au 17 avril

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire communique la liste des lieux où il est possible de se faire tester, en Mayenne, au cours de cette semaine du 12 au 17 avril. Les dépistages sont gratuits, sans rendez-vous et les centres sont ouverts de 9h 30 à 13h 30 et de 16h à 19h.

A Laval et son agglomération :

A Saint-Berthevin, espace sportif Bernard Le Godais, place Pierre de Coubertin:

Lundi 12 avril et Mercredi 14 avril

A Laval, salle multi-sports du Palindrome, rue Albert Einstein, près de la zone commerciale, route de Tours:

Jeudi 15 avril, vendredi 16 avril et samedi 17 avril

Pour les communautés de communes du département:

Mardi 13 avril : A Ernée salle de convivialité de l'Esplanade Gérard Houdé, avenue du général de Gaulle

Jeudi 15 avril : A Chateau-Gontier-sur-Mayenne, Halle du Haut Anjou, Parc Saint-Fiacre

Vendredi 16 avril : A Mayenne, salle polyvalente, rue Volney

Samedi 17 avril :

- de 9h30 à 13h30 à Loiron-Ruillé, hall attenant à la salle des fêtes, rue Jean Moulin

-de 16h à 19h, à Saint-Pierre-la-Cour, salle polyvalente, rue du Maine

Ces dépistages viennent en complément de l'offre hospitalière, sur rendez-vous, et des laboratoires de biologie médicale, sur rendez-vous également.