Covid-19 : où se faire vacciner après la fermeture du vaccinodrome d'Olivet ?

Après six mois de fonctionnement, le vaccinodrome d'Olivet, installé dans le centre sportif du Larry, ferme ses portes ce samedi. En partie géré par l'Armée depuis sont ouverture, c'est la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme du Loiret qui a pris le relais après le départ des militaires fin juillet. Le centre a permis d'injecter plus de 150.000 doses de vaccin Pfizer-BioNTech.

Un bilan bien plus élevé que ce qui avait été initialement prévu. "Au départ, l'objectif était de 1.000 injections par jour au vaccinodrome", explique Adrien Thevelein, chargé de mission sur les opérations de vaccination pour la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme du Loiret (FFSS45). "On a eu des pics à presque 1.700 vaccinations par jour, et sur certaines opérations spéciales, au lieu de faire 6.000 injections par semaine, on a eu presque 11.000 doses sur certaines semaines."

C'est presque un transfert plutôt qu'une fermeture - Adrien Thevelein, chargé de mission de la FFSS45

"Le centre ferme pour plusieurs raisons, la principale c'est la reprise des activités sportives dans le gymnase", raconte Adrien Thevelein. "La deuxième raison c'est aussi la baisse de fréquentation dans le centre, où techniquement le bâtiment [du vaccinodrome] serait presque surdimensionné." Une fois le vaccinodrome fermé, ce samedi aux alentours de 13 heures, le matériel sera transféré au nouveau centre de vaccination qui ouvrira le 15 septembre à l'intérieur du centre commercial Place d'Arc. Ouvert de 9 heures à 19 heures, du lundi au samedi, il permettra d'assurer environ 2.500 injections par semaine.

Le vaccinodrome d'Olivet, près d'Orléans, ferme ses portes ce samedi après six mois de fonctionnement, il a permis l'injection de 150.000 doses de vaccin. © Radio France - Cécile Da Costa

"Sur le principe, c'est presque un transfert plutôt qu'une vraie fermeture", poursuit Adrien Thevelein, en charge de tous les centres de vaccination de l'orléanais. "Une partie des effectifs et des doses vont aussi aller sur le centre de l'ancienne auberge de jeunesse de La Source [rue Winston Churchill]". C'est d'ailleurs dans ce centre que se feront les deuxièmes doses restantes du vaccinodrome d'Olivet.

Réorganisation des centres de vaccination à Orléans

Dans la métropole d'Orléans, un second centre de vaccination va s'arrêter le 30 septembre : celui de la salle Fernand Pellicer, dans le quartier de la Source. "L'idée n'est vraiment pas de réduire la campagne de vaccination", souligne Adrien Thevelein. "On a des doses, on a des soignants et personnels administratifs pour gérer l'ensemble, le but est de trouver une solution pour continuer de vacciner le plus de monde possible, dans la limite des locaux qu'on a à disposition."

Après la fermeture du vaccinodrome d'Olivet, plusieurs centres de vaccination pérennes seront actifs à Orléans. Dans le Loiret, une dizaine de centres sont encore ouverts :

À Orléans, salle Fernand Pellicer dans le quartier de La Source (jusqu'au 30 septembre) : le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

(jusqu'au 30 septembre) : le lundi de 13h30 à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. À Orléans , 2 rue Winston Churchill, dans le quartier de La Source : du lundi au samedi, de 09h à 12h et de 14h à 18h30.

, : du lundi au samedi, de 09h à 12h et de 14h à 18h30. À Orléans, place d'Arc, à partir du 15 septembre : de 9h à 19h.

: de 9h à 19h. À Beaugency, dans le centre hospitalier : le lundi, mercredi et samedi de 8h à 13h et de 14h à 19h.

: le lundi, mercredi et samedi de 8h à 13h et de 14h à 19h. À Châteauneuf-sur-Loire, à l'espace Florian : les jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

: les jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. À Gien, dans la salle polyvalente Cuiry : les mardi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h, Le mercredi de 14h à 18h.

: les mardi et jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h, Le mercredi de 14h à 18h. À Montargis, au gymnase du Puiseaux : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. À Pithiviers, dans le centre hospitalier : les lundi, mercredi et samedi de 9h à 18h, mardi de 14h à 18h, et le dimanche de 9h à 13h.

: les lundi, mercredi et samedi de 9h à 18h, mardi de 14h à 18h, et le dimanche de 9h à 13h. À Sully-sur-Loire, à la salle Blareau : le lundi de 14h à 18h, mardi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

La liste, régulièrement actualisée par l'Agence Régionale de Santé est à retrouver ICI.