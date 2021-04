Covid-19 : où se faire vacciner dans la Somme ce samedi 1er mai ?

Six centres samariens de vaccination ouvrent des créneaux ce samedi 1er mai, annonce la préfecture de la Somme dans un communiqué ce vendredi soir. France Bleu Picardie vous indique les centres qui reçoivent les personnes éligibles à la vaccination.

Six centres samariens de vaccination ouvrent des créneaux ce samedi 1er mai, annonce la préfecture de la Somme dans un communiqué ce vendredi soir. Une façon de "poursuivre l'effort vaccinal" malgré cette journée fériée de fête du travail, précise le texte. France Bleu Picardie vous indique les centres qui reçoivent les personnes éligibles à la vaccination ce 1er mai ; pour prendre rendez-vous, les liens sont en-dessous, via les plateformes KelDoc et Doctolib.

Six centres de vaccination

Cliquez sur les lieux pour accéder à la prise de rendez-vous.

- Corbie : Maison Médicale de Corbie 36 rue Jacques Pinsonneau

- Amiens, deux centres : Centre hospitalier universitaire d’Amiens site Nord Place Victor Pauchet

Espace Santé Maurice Ravel 1 bis Rue Maurice Ravel

- Doullens : Centre hospitalier de Doullens Espace Culturel Rue des 9 moulins

- Montdidier : Centre Hospitalier Intercommunal de Montdidier EHPAD Lucien Vivien 25 Rue Amand de Vienne

- Ham : Salle des fêtes de Ham Esplanade du Château