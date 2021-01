Covid-19 : où se trouvent les cinq centres de vaccination qui ouvrent ce lundi en Indre-et-Loire ?

L'Agence régionale de santé publie officiellement la liste des cinq centres de vaccination contre le Covid-19 qui vont ouvrir à partir du 18 janvier en Indre-et-Loire pour les 75 ans et plus. Comme prévu, ils sont implantés à Tours, Joué-lès-Tours, Chinon, Neuillé-Pont-Pierre et Amboise.