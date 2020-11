Covid-19 : ouverture d'un centre de dépistage au temple Saint-Georges de Montbéliard

Un centre de dépistage Covid ouvre ses portes à Montbéliard depuis ce vendredi 20 novembre. Géré par le laboratoire Bioallan, il remplace le drive d'Audincourt. Attention, seuls les cas contacts et les personnes qui présentent des symptômes peuvent prendre rendez-vous.

Un nouveau centre de dépistage dans le Pays de Montbéliard. En remplacement du drive d'Audincourt, le laboratoire Bioallan s'est installé ce vendredi 20 novembre au temple Saint-Georges de Montbéliard pour une durée indéterminée.

Comme pour celui de Belfort, il faut prendre rendez-vous sur Doctolib pour être dépisté, et seuls les cas contacts ou les personnes symptomatiques sont admises. Une ordonnance de votre médecin fonctionne également. Les résultats sont envoyés en 24 h par mail, courrier postal ou téléphone.

Ouvert le samedi matin

Ce centre de dépistage remplace donc le drive d'Audincourt pour l'hiver. "Il fallait quelque chose de clos et couvert pour que les salariés qui travaillent et les patients soient dans un certain confort", détaille Marie-Noëlle Biguinet, qui se dit "très satisfaite"de cette ouverture. L'ARS finance le centre de dépistage de Montbéliard. La mairie met de son côté le temple Saint Georges à disposition de Bioallan.

Le temple Saint-Georges accueille les patient du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h15 à 16h30, et le samedi de 7h30 à 12h. 2730 tests peuvent être réalisés par semaine, soit un prélèvement par minute, explique la municipalité de Montbéliard dans un communiqué.