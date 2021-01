Covid-19 : ouverture d'un centre de vaccination à Issoudun pour les professionnels de santé

La campagne de vaccination s'accélère dans le département de l'Indre. Les premières injections ont eu lieu mercredi 6 janvier à l'hôpital de Châteauroux et se poursuivent depuis au Pôle de soins de suite et de réadaptation. C'est désormais au centre hospitalier d'Issoudun de se lancer. Dès lundi 11 janvier, tous les professionnels de santé du bassin de vie de plus de 50 ans vont pouvoir se faire vacciner. Cela concerne les professionnels hospitaliers et libéraux. Ils doivent au préalable prendre rendez-vous au 02 54 03 56 28. La vaccination se fera du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.

À partir du 11 janvier également, les résidents et personnels volontaires des EHPAD de Bel Air, des Reflets d’Argent et des patients de l’Unité de soins de longue durée seront aussi vaccinés mais sans avoir à se déplacer.