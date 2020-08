COVID-19 : Ouverture d'un châlet "Point info" place du 11 novembre, à Laval

La châlet "point info Covid" ouvre ce jeudi 8 août, place du 11 novembre à Laval. Les habitants peuvent y poser toutes leurs questions et récupérer des masques.

"Informer, informer, informer !" C'est le mot d'ordre des pouvoirs publics pour faire face à l'épidémie. Un chalet d'information ouvre donc place du 11 novembre à Laval pour répondre aux questions des habitants sur les bons gestes à adopter ou les modalités de dépistage. Une nécessité pour le premier adjoint de la ville Bruno Bertier : "Les associations nous font remonter ce déficit d'information. Il y a, par exemple, des masques usagés qui sont utilisés plusieurs jours. Il faut combattre cela."

Information et distribution de masques

Les services de la ville et des associations comme la Croix Rouge, le Secours catholique ou les médiateurs du GLEAM se relaient pour informer les habitants et pour leur distribuer des masques s'ils en souhaitent. Situé en plein centre-ville, ce point d'information doit permettre aux passants de tomber dessus par hasard, c'est le cas de Didier venu s'informer en allant à la banque : "J'avais reçu un courrier de la sécurité sociale [pour le dépistage] et ils m'ont dit que je pouvais y aller sans rendez-vous, ce que je ne savais pas."

Ce chalet d'information doit rester ouvert jusqu'à la fin du mois d'août mais un prolongement de ce dispositif n'est pas exclu pour Bruno Bertier qui affirme que "si on estime qu'il faut aller au-delà, pendant la rentrée des classes, nous poursuivrons."

Le chalet est ouvert en semaine de 11h30 à 14h et de 16h à 20h ainsi que le samedi de 9h à 14h.