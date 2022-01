Covid-19 : ouverture d'un "drive test" dans l'agglomération de Nancy

"A l'aune du fort taux d'incidence, qui continue de croître, et du nombre de cas contacts, qui suit une courbe très élevée, il apparaît que sur le Grand Nancy comme partout en France, les laboratoires et les pharmacies doivent affronter une grande charge de travail supplémentaire à leurs activités habituelles". Dans un communique ce mardi 11 janvier, la Métropole du Grand Nancy et la Ville de Nancy annoncent la mise en place de nouveaux accueils pour les dépistages.



"Drive test" à partir du lundi 17 janvier à Tomblaine

Un "drive test" va être installé au stade Raymond Petit de Tomblaine, ouvert aux automobilistes à partir du lundi 17 janvier. Les horaires : le lundi de 9h à 21h, mardi, mercredi jeudi de 8h30 à 19h, vendredi de 8h30 à 21h, le samedi de 8h30 à 12h.

"Ce "drive" sera accessible sans rendez-vous, selon les règles habituelles en vigueur pour le dépistage. Les tests disponibles sont des tests antigéniques ou des tests PCR" , précise le communiqué

Un accueil en mairie de Nancy puis au Palais du gouvernement

Ce mardi 11 janvier, "avec la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS)", un centre de dépistage a rouvert à l'Hôtel de Ville de Nancy. Sans rendez-vous , il est accessible de 10h à 20h : mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 janvier, lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 janvier.

Pour les lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 janvier, ce centre de dépistage sera déplacé au Palais du gouvernement de 10h à 20h. "Le dépistage pourra être effectué soit par un test PCR, avec un résultat communiqué sous 24h00, soit par un test antigénique, avec un résultat instantané. "

Un dépistage dans les écoles

La Ville de Nancy, la Métropole du Grand Nancy et leurs partenaires rappellent avoir mis en place "une expérimentation de dépistage systématique dans les écoles de Nancy depuis le vendredi 7 janvier des 8 000 élèves des 54 écoles de Nancy (neuf établissements privés et quarante-cinq établissements publics, maternelles et élémentaires)." Les tests par prélèvement salivaire sont distribués en classe et réalisés par les familles. "Ils seront collectés par les équipes du CHRU pour être analysés, avec, en soutien, le laboratoire privé Synlab. Les résultats seront directement transmis aux familles sous 24h00 par le CHRU, qui établira également des résultats globaux par école et par classe."