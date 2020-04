Covid-19 : Royan s'équipe d'un service de téléconsultation

La ville de Royan et son agglomération manquent cruellement de médecins généralistes depuis plusieurs années. Pour y faire face et tenter de répondre au mieux à la crise du coronavirus, les médecins d'Allo Garde lancent "Maiia", une plateforme de téléconsultation.

"Nous étions une quarantaine de médecins il y a dix ans. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que quinze, pour un territoire qui regroupe 90 000 habitants." Le Dr Christophe Charrier avait en tête depuis longtemps l'idée de créer un service de téléconsultation dans l'agglomération royannaise. La crise du Covid-19 a accéléré le processus.

Avec l'aide de ses trois confrères de la structure Allo Garde, il met en place ce lundi et jusqu'au 31 mai, Maiia, une plateforme de consultation médicale en ligne. Ouverte du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, elle s'adresse en priorité aux patients ayant des symptômes du coronavirus. Et elle couvre une zone très large : de La Tremblade jusqu'à Mortagne-sur-Gironde.

Priorité : appeler son médecin traitant

"Si vous pensez avoir le Coronavirus, n'allez pas dans un cabinet médical !" Le Dr Christophe Charrier met en garde. S'il a créé cette plateforme de téléconsultation, c'est pour protéger les médecins généralistes et éviter de propager le virus.

L'idée est de pouvoir être un filet de sécurité pendant cette épidémie. Avec la téléconsultation, on peut voir le patient, prendre le temps de l'interroger, observer la façon dont il respire, s'il a des signes de cyanose ou s'il a la peau un peu violette, etc.

Le Dr Charrier rappelle que si vous avez des symptômes - fièvre, courbatures, difficultés respiratoires - vous devez impérativement téléphoner à votre médecin traitant en premier lieu. Mais si vous n’en avez pas ou que ce praticien n’est pas disponible, alors, à ce moment-là, vous pouvez contacter la plateforme.

Un mode de fonctionnement très simple

Que vous soyez un habitué des smartphones et des applications, ou pas du tout, pas de panique, "la plateforme est adaptée à tous", rassure le Dr Charrier. Les patients sont guidés jusqu'à leur mise en relation avec l'un des quatre médecins d'Allo Garde.

La première étape est de joindre le numéro de téléphone dédié : 05.46.76.58.52. Vous tomberez sur le secrétariat de la plateforme. "Au bout du fil, une secrétaire va aider les patients à créer leur compte. Une fois l'inscription finalisée, le patient peut prendre un rendez-vous."

C'est très simple : le patient n'a qu'à cliquer sur un lien, qui l'emmènera dans une salle d'attente virtuelle. Et dès que l'un de nous, médecins, sera disponible, nous entrerons en communication vidéo et audio avec lui.

Le Dr Charrier confie néanmoins que la téléconsultation a ses limites. "Il est impossible de réaliser certains examens cliniques par visio, admet-il, mais dans le cas du coronavirus, un premier diagnostic peut être établi en seulement quelques minutes, si l'on pose les bonnes questions."