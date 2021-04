Covid-19 : ouverture exceptionnelle du vaccinodrome d'Olivet samedi, les 1000 créneaux déjà réservés !

L'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire annonce une vaste opération de vaccination contre le Covid-19 au vaccinodrome d'Olivet ce samedi 24 avril. Le "méga centre" de vaccination, géré en partie par l'armée depuis le 12 avril dernier, sera exceptionnellement ouvert ce jour-là avec mille doses du vaccins Pfizer disponibles.

1000 rendez-vous réservés en moins de 24h !

Sauf que, ces mille créneaux de vaccination (pour les plus de 55 ans et les plus de 50 ans avec comorbidités) sont déjà tous réservés, avant même que l'ARS n'ait communiqué à ce sujet. "En fait, vous avez des gens qui vont tous les jours sur Doctolib pour vérifier si des créneaux sont disponibles. Hier [mercredi], les 1000 places pour samedi ont été mises en ligne et les rendez-vous ont été pourvus en une journée !"

Samedi dernier, le vaccinodrome n'avait pas fait le plein avec AstraZeneca

Rien à voir avec le flop de samedi dernier : le vaccinodrome d'Olivet avait ouvert ses portes avec 500 créneaux pour pour vacciner les professions dites prioritaires de plus de 55 ans (enseignants, policiers, gendarmes...), mais avec de l'AstraZeneca : seules cent doses de vaccin (106 précisément) avaient été injectées, sur 500 disponibles, faute de candidats à la vaccination.

On voit donc clairement la différence d'engouement entre le vaccin Pfizer et le vaccin AstraZeneca, qui suscite toujours une certaine défiance auprès de la population.

A Blois, dans le Loir-et-Cher, et en Eure-et-Loir (principalement à Chartres et Dreux), une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19 est également mise en place tout au long du week-end du 24 et 25 avril.