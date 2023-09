Covid-19, papillomavirus... les campagnes de vaccination démarrent début octobre dans l'Yonne

Elle devait débuter le 17 octobre, elle commencera finalement deux semaines plus tôt. Face à la hausse des cas de Covid-19 recensés en Bourgogne-Franche-Comté ces dernières semaines, la campagne de vaccination dans l'Yonne sera lancée dans moins d'une semaine, le lundi 2 octobre. D'après les bulletins hebdomadaires émis par Santé Publique France, la région dénombre désormais 34 cas pour 100 000 habitants contre 16 il y a un mois .

Dès lundi, les personnes âgées de 65 ans ou plus, les personnels soignants ou les malades susceptibles de développer des formes graves sont invités à faire leur rappel vaccinal en pharmacie, chez leur médecin généraliste ou dans un cabinet infirmier.

Par rapport aux précédentes campagnes, "ce qui change c'est que ce sont des vaccins qui sont particulièrement ciblés contre les nouveaux variants", indique le directeur territorial de l'Agence régionale de santé dans l'Yonne Yann de Kerguenec, en référence au sous-variant d'Omicron, le XBB.1.5. "Il y a trois vaccins pour l'instant, poursuit le responsable, le Pfizer et le Moderna, et à partir de novembre, le Novavax, qui n'est pas à ARN messager. On sait qu'il y avait des réticences à l'époque par rapport à ce type de vaccin..."

Un vaccin contre les papillomavirus pour les élèves de 5e

Le Covid-19 n'est pas le seul virus à faire l'objet d'une campagne de vaccination. Comme partout en France, un vaccin gratuit contres les papillomavirus va être proposé dès le 6 octobre aux élèves de 5e dans 34 collèges icaunais, 30 publics et 4 privés sous contrats qui se sont portés volontaires. Une mesure décidée dans le cadre de la généralisation du vaccin contre ces virus, qui se transmettent la plupart du temps en cas de contacts sexuels et qui peuvent provoquer des infections ou des lésions des muqueuses, à l'origine de certains cancers, comme le cancer du col de l'utérus.

La campagne débutera le 6 octobre dans les trois collèges d'Avallon et se terminera le 12 décembre prochain. Pour recevoir l'injection, les deux parents du collégien ou de la collégienne doivent d'abord donner leur accord. Au total, 3.650 élèves peuvent être concernés, même si "notre objectif c'est de faire vacciner 30% de cette population" cette année, poursuit Yann de Kerguenec, soit 1.200 jeunes, avant de viser 80% d'ici 2030.

A partir du 6 octobre, les centres de vaccination d'Auxerre et de Sens vont ainsi envoyer des vaccinateurs volontaires dans les établissements icaunais. La campagne de prévention, pour éviter des cancers futurs chez ces jeunes, se fera en deux temps : les collégiens peuvent recevoir leur première dose d'ici la mi-décembre, avant un second vaccin entre avril et juin 2024.