Covid 19 - Pas de confinement mais des mesures renforcées : "une décision surprenante" pour le maire de Nancy

Le Premier ministre prévient ce vendredi 29 janvier, pour le moment pas de nouveau confinement en France.

Mais un renforcement de mesures comme : à partir de dimanche, 00H00, toute entrée à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, à partir de dimanche, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés seront fermés et dès lundi, les jauges seront renforcées dans toutes les grandes surfaces

il s'agit de reculer pour mieux sauter

"C'est une décision surprenante", réagit Mathieu Klein, le maire de Nancy et président de la Métropole du Grande Nancy, "j'ai le sentiment qu'il s'agit de reculer pour mieux sauter" .

Depuis le 22 décembre, l'élu défend une entrée en vigueur rapide d'un nouveau confinement, compte tenu de la situation sanitaire dans la Métropole du Grand Nancy. Ce vendredi 29 janvier, Mathieu Klein maintient sa position "la conviction qui est la mienne, aujourd'hui il faut aller plus vite et plus fort". Il poursuit " Tout le monde a conscience, et moi le premier, de toutes les difficultés qu'un confinement engendre. Mais force est de constater que si le couvre-feu a produit des effets, cela reste des effets limités en tout cas insuffisants".

J'espère que le Président de la République et le gouvernement prendront leurs décisions le plus vite possible

Le maire de Nancy "espère que le Président de la République et le gouvernement prendront leurs décisions le plus vite possible, de façon aussi à ce que le confinement soit le plus ramassé possible". L'élu poursuit "je n'ai pas de boule de cristal, je m'en tiens aux faits, et ce que les faits disent sur la Métropole du Grand Nancy, c'est une remontée du taux d'incidence de la circulation du virus depuis quelques jours. C'est plutôt la moyenne du pays qui a rejoint les chiffres du Grand Est que l'inverse".