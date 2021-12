Covid-19 : pas de dérogation le 31 décembre cette année, les bars et restaurants devront fermer à 2 heures

Les bars et restaurants devront fermer leur établissement à 2 heures du matin au plus tard, la nuit du 31 décembre. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'accorde pas de dérogation cette année, en raison de la crise sanitaire.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz n'accordera pas de dérogation pour la Saint-Sylvestre cette année, à cause de la pandémie de Covid-19. Les bars et restaurants devront fermer leur établissement à 2 heures du matin, au plus tard, la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Le représentant de l'Etat avait déjà pris un arrêté "avant le 20 décembre" pour interdire les feux d'artifice, le transport de jerricanes de carburant, la consommation d'alcool sur la voie publique , ce entre le 30 décembre 6 heures et le 2 janvier 6 heures. "Une centaine de policiers et 200 gendarmes seront mobilisés dans le département pour faire appliquer ces mesures", indique Eric Spitz "qui en appelle une fois de plus au civisme de nos concitoyens même si cette situation peut être pesante".

Retour du port du masque à l'extérieur à Orthez et dans les stations de ski

Le port du masque devient obligatoire à l'extérieur dans le centre-ville d'Orthez et dans les rues très fréquentées des stations de ski, comme la Pierre-Saint-Martin, Artouste, le Somport et Gourette. Le port du masque était déjà obligatoire dans l'hyper centre de Pau.

Les entreprises doivent instaurer trois ou quatre jours de télétravail, lorsque cela est possible. Eric Spitz prévient que "les services de l'Etat veilleront à ce que le décret du gouvernement soit respecté". La ministre du Travail Elisabeth Borne souhaite déposer un amendement au projet de loi sur le pass vaccinal afin de sanctionner d'une amende administrative allant jusqu'à 1.000 euros par salarié, dans la limite de 50.000 euros, les entreprises qui ne respecteront pas cette mesure.