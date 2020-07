Covid-19 - Pas de reconfinement "à ce stade" envisagé en Mayenne explique le ministre de la Santé

"La question d'un reconfinement n'est pas à l'ordre du jour" avait déclaré dès hier après-midi le préfet de la Mayenne devant les élus du département. La situation sanitaire en Mayenne est préoccupante selon l'Agence Régionale de Santé mais pas d'une gravité absolue.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a, lui aussi, évoqué ce matin, sur BFMTV, le contexte particulier dans le département et a précisé qu'il n'y avait pas de reconfinement envisagé, _"à ce stade"_a-t-il tenu quand même à préciser. Une nuance importante.

"Nous sommes déjà entrain de maîtriser la circulation du virus. L'Allemagne a dû reconfiner près d'un million d'habitants, en Australie également. Le Portugal a pris de nouvelles mesures plus sévères. Les Etats-Unis, c'est très inquiétant. Le virus régresse de semaine en semaine dans notre pays, il augmente dans d'autres. On reste vigilant, on traque ce virus" a poursuivi Olivier Véran.

Une campagne massive de dépistage doit démarrer en Mayenne la semaine prochaine, initiative critiquée par certains élus locaux, dont le président du Département, qui la juge disproportionnée.