Covid-19 : pas de renforcement des mesures sanitaires en Côte-d'Or

Fabien Sudry, le préfet de la Côte-d'Or et préfet de la Bourgogne-Franche-Comté et Aline GUIBELIN, la Déléguée départementale de l'Agence régionale de santé (ARS) de Côte-d'Or tenaient ce mercredi 24 mars, une conférence de presse pour faire le point sur la situation de l'épidémie.

Les contaminations repartent à la hausse mais la situation reste maîtrisable en Côte-d'Or

Premier constat, le taux d'incidence en Côte-d'Or s'élève désormais à 200 pour 100 000 habitants, mais cela reste deux fois moins important que la mienne nationale. En revanche, depuis 16 jours, tous les indicateurs repartent à la hausse avec une augmentation de 30 points de l'incidence en l'espace de deux semaines en Côte d'Or. Elle est en grande partie due au variant anglais qui prend le pas sur la forme classique du virus.

Le préfet de la Côte-d'Or explique que nous sommes désormais dans une 3e vague depuis plusieurs semaines, et qu'on doit continuer à respecter les gestes et les mesures barrières. "C'est du civisme et du bon sens" pour Fabien Sudry. Contrairement à d'autres départements bourguignons ou proches de la Bourgogne, "la situation est encore maîtrisable en Côte-d'Or", cela signifie que pour le moment dans le département, il n'y a pas de renforcement des mesures sanitaires envisagées dans l'immédiat. La contrepartie, c'est qu'" il nous faut encore tenir quelques semaines et éviter les rassemblements , y compris au sein des familles " rappelle le préfet.