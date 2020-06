Covid-19 : pas de surmortalité depuis début avril en Occitanie

Santé Publique France a publié ce vendredi 12 juin son point épidémiologique régional pour l'Occitanie : le Covid-19 circule encore dans la région, mais très faiblement et de moins en moins selon les différents indicateurs.

Pour mesurer la circulation du coronavirus les autorités sanitaires prennent en compte plusieurs indicateurs-clés : la surveillance virologique, celle en ville, à l'hôpital, dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux. Le dernier point épidémiologique publié le vendredi 12 juin par Santé Publique France pour l'Occitanie est sans appel : tous ces indicateurs sont en baisse. À l'hôpital, lors de la semaine 23 (du 1er au 7 juin), 60 patients se sont présentés pour suspicion Covid sur 10 000 passages en tout. Mieux, selon SPF, depuis début avril (semaine 14), aucune surmortalité n'a été observée dans la région, toutes causes confondues, plus de 65 ans y compris.

Dans les faits, le virus circule encore en Occitanie. La semaine passée 95 personnes ont été testées positives. Il faut relativiser ce chiffre : il est en baisse (120 cas la semaine précédente) et près de 20 000 tests sont effectués chaque semaine (moins de 0,5% de cas). Dans nos départements de Midi-Pyrénées, selon le dernier bilan de l'ARS en milieu de semaine, 11 personnes restent en réanimation (19 au total en Occitanie). Le virus est peu présent et le CHU de Purpan à Toulouse a par exemple décidé de cesser les "bilans hebdomadaires" avec la presse, à partir de la semaine prochaine.

Quelques clusters persistent

Néanmoins, selon SPF, "la persistance de la circulation virale dans la région nécessite un haut maintien de vigilance sur les mesures d’hygiène, de protection et de distanciation physique", car quelques clusters subsistent, principalement dans les EHPAD nous dit le dernier rapport épidémiologique (cluster = 3 personnes positives dans une même communauté), mais aussi au sein de la population de travailleurs agricoles, "où la circulation virale est favorisée par le déplacement de personnes".