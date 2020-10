Covid-19 : pas (encore) de passage en zone d'alerte renforcée pour le Loiret finalement

Le préfet du Loiret avait prévenu d'un passage possible ce vendredi du département en zone d'alerte renforcée face au Covid-19, en raison de l'accélération de la circulation du virus. Après une réunion de la cellule de crise interministérielle : pas de mesures plus restrictives (pour le moment).

Le Loiret reste en zone d'alerte mais ne basculera pas en cette fin de semaine en zone d'alerte renforcée, annonce la préfecture ce jeudi soir. Après une réunion de la cellule interministérielle de crise ce jeudi soir, à laquelle a participé le préfet du Loiret en visio-conférence, "il n'y a pas de changement dans les mesures de restrictions pour le moment".

Pourtant, le préfet lui-même s'était montré pessimiste ce jeudi

Pourtant, Pierre Pouëssel, préfet du Loiret, avait sonné l'alarme ce jeudi après-midi en évoquant une situation alarmante dans la métropole d'Orléans et une rapide accélération de la circulation du virus ces derniers jours, avec une forte hausse du taux d'incidence et du taux de positivité. Et le préfet avait annoncé un possible passage du Loiret en alerte renforcée dès ce vendredi, avec des restrictions plus fortes, comme la fermeture des bars à 22h le soir.

Cela pourrait se produire la semaine prochaine. En attendant, les mesures de restriction restent identiques à celles déjà en vigueur, avec une précision : les fêtes familiales ou entre amis dans des salles polyvalentes et établissements recevant du public restent limitées à trente personnes maximum jusqu'à dimanche inclus. Elle seront totalement interdites, en vertu de l'état d'urgence sanitaire, à partir de lundi 19 octobre.

Le préfet du Loiret tiendra une conférence de presse ce vendredi pour "décliner localelocalement" mesures détaillées ce jeudi par Jean Castex, le Premier ministre.