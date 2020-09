Coronavirus : "Il n'y a pas encore de saturation en réanimation mais la situation se tend" confirme l'ARS PACA

Les chiffres parlent d'eux-mêmes depuis quelques semaines en France et particulièrement dans la région PACA : le nombre de contamination par jour est en forte hausse : 4.203 nouveaux ces dernières 24 heures en France, près de 30.000 en quatre jours.

Dans la région, deux professeurs ont alerté sur la situation dans les hôpitaux où le nombre de patients Covid-19 augmente aussi. Et ce ne sont pas les plus jeunes qui occupent les lits, a expliqué sur France Bleu Provence le directeur adjoint de l'Agence régionale de santé, Sébastien Debeaumont : "L'évolution de l'épidémie était qu'elle affectait les 20-40 ans qui sont plutôt en bonne santé, on redoutait un report sur les autres classe d'âge et notamment les plus fragiles et on le constate aujourd'hui. En réanimation, ce sont les mêmes que ceux que l'on pouvait voir durant la première phase de l'épidémie". Et même si le taux le virus apparaît moins virulent, Sébastien Debeaumont appelle à la prudence.

"Le virus reste le même et reste dangereux comme il le fut - Sébastien Debeaumont, directeur adjoint de l'ARS."

Quant aux craintes de saturation dans les hôpitaux, (à l'hôpital Nord de Marseille, par exemple, le nombre de patients a quasiment doublé depuis trois semaines), Sébastien Debeaumont se montre plutôt rassurant : "On a des marges de manœuvre qui existent avec par exemple la possibilité de jouer sur certaines programmations hospitalières. Mais on n'en est pas là."

L'ARS rappelle la nécessité de respecter les consignes sanitaires comme le port du masque qui devrait permettre de ralentir la propagation du virus. Les effets des mesures mises en place depuis quelques semaines devraient commencer à se faire sentir d'ici 15 jours, trois semaines.