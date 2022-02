Covid-19 : "Pas irrationnel" d'alléger les mesures sanitaires, vu la situation au CHU de Grenoble

C'est donc la première étape dans la levée progressive des restrictions sanitaires. Dès ce mercredi 2 février, nous pouvons retrouver plusieurs libertés, avec notamment la fin du masque obligatoire en extérieur dans les centres-villes de Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Voiron et Vienne, où il fallait le porter depuis un mois. Le télétravail n'est désormais plus une obligation, même s'il reste recommandé, et puis les jauges sont levées dans les enceintes culturelles et sportives. "Ce n'est pas irrationnel", estime notre invité, Olivier Epaulard, infectiologue au CHU de Grenoble.

France Bleu Isère : Ces allègements vous semblent-ils raisonnables au vu de la situation sanitaire en Isère ?

Olivier Epaulard : Oui, d'une part car on ne touche pas à certaines restrictions un peu fondamentales, en particulier le masque à l'intérieur et le pass vaccinal. Et par ailleurs, parce que cet allègement est cohérent avec la situation épidémique : on a effectivement un variant qui infecte pas mal de monde, mais qui - grâce à la vaccination - rend malade peu de monde. Donc le virus circule, des centaines de milliers de personnes sont infectées, mais grâce à la vaccination, très peu sont malades et très peu se retrouvent à l'hôpital. Donc, dans un souci d'équilibre entre contraintes et gestion de l'épidémie, je pense que ce n'est pas irrationnel d'abandonner ces mesures-là maintenant.

D'autres restrictions vont être levées dans 15 jours, avec notamment la réouverture des discothèques ou le retour des concerts debout, ce sera le 16 février. Vous ne craignez donc pas un rebond de l'épidémie ?

Non, étant donné le rebond qu'on vient de vivre, vu le nombre de tests positifs, je ne suis pas sûr qu'un rebond plus important soit possible. On a déjà atteint tellement des records, j'ai du mal à penser que, parce qu'on va rouvrir les discothèques, peut-être dans quinze jours, cela puisse faire exploser les cas de Covid. Et surtout, notre boussole n'est pas tant le nombre de cas positifs, c'est surtout le nombre de gens qui ont des formes graves et qu'on retrouve à l'hôpital ou en clinique, puisque sur le bassin grenoblois comme partout ailleurs, les cliniques participent beaucoup aussi à l'effort de prise en charge de la Covid. De ce côté-là, on n'est pas sur une explosion.

On dénombre tout de même plus de 700 personnes hospitalisées pour Covid en Isère ce matin, soit 45 personnes de plus en une semaine. Vous qui travaillez au CHU, comment vous sentez la situation à l'hôpital ?

Eh bien, justement, on ne peut pas dire qu'il y a 700 personnes hospitalisées pour Covid. Quand on dit "quelqu'un à la Covid", ça veut dire qu'il a l'infection par le virus et qu'il a des symptômes. Or il y a beaucoup de gens, environ un quart, qui sont hospitalisés pour telle ou telle autre raison, qui sont positifs au virus de la Covid, mais qui n'ont pas la maladie. Ils ont l'infection non symptomatique du virus. Ils ne vont avoir aucune conséquence de cette infection, notamment parce qu'en général, ils sont doubles ou triples vaccinés... Donc, on a effectivement des gens positifs à l'hôpital. Mais tous n'ont pas la Covid, ils ne sont pas malades.

Il y a eu effectivement cette explosion de cas positifs depuis un mois, mais heureusement, grâce à la vaccination, cette explosion n'a pas eu lieu à l'hôpital. Il nous faut rester vigilants, mais si nous n'avions pas eu la vaccination, on aurait eu 20 fois plus de personnes hospitalisées, ce qui aurait été une catastrophe que j'ose à peine imaginer...

La vaccination justement avance, notamment pour les doses de rappel. Il faut continuer l'effort ?

Oui. Ce que je vois effectivement, c'est que parmi les gens hospitalisés pour formes graves, il n'y a aucune personne triple vaccinée (en dehors des personnes qui ont une immunité altérée, comme les greffés, les transplantés, par exemple). Sinon les triples vaccinés sont très bien protégés et les double vaccinés le sont bien également. Donc il faut qu'on continue tous à faire nos deux premières injections, puis à faire le rappel. Et c'est vrai d'ailleurs pour tous les âges, non seulement pour les gens les plus âgés, mais aussi pour les enfants. Je peux rappeler d'ailleurs que le centre de vaccination du CHU de Grenoble continue à accueillir tous les jours et sans rendez vous les gens de 5 ans jusqu'aux plus âgés. Donc, venez, faites-vous vacciner, faites vacciner vos enfants, ils seront protégés contre les formes graves qui peuvent être liées au virus et participeront par ailleurs au contrôle de l'infection.