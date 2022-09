Covid-19 : les Pays de la Loire dans le creux de la vague

"La septième vague de Covid est à son creux mais restons vigilants", c'est le message lancé, ce vendredi, par l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. Selon Karen Crusson, responsable de la cellule Covid à l'ARS : "On est dans une période de _stabilisation des indicateurs_". Il y avait, mercredi, dans la région des Pays de la Loire, un peu plus de 4900 personnes contaminées, contre plus de 58 000 à la mi-juillet. Le taux d'incidence est de 126 cas pour 100 000 habitants. Il était de 1503 à la mi-juillet. 14 personnes sont hospitalisées en réanimation pour cause de Covid-19.

Une huitième vague ?

"Les autorités s'attendent à une huitième vague" explique Karen Crusson. La responsable de la cellule Covid à l'ARS des Pays de la Loire explique : "On sait qu'à chaque période de reprise scolaire, on a des indicateurs qui augmentent, donc _on s'attend, potentiellement, à cette vague là_. Tout dépend si on reste sur la même souche du variant. Pour la septième vague, c'était le BA5. Si on reste sur cette même souche, on sait, à peu près, prédire et on a des personnes plus moins immunisées. Si on est sur un autre variant ou une autre souche, c'est un peu l'inconnue".