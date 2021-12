Covid-19 - Pays de la Loire : le taux d'incidence augmente de 90%, retour du masque en extérieur

C'est une augmentation spectaculaire, presque inattendue en région Pays de la Loire. En seulement une semaine, en pleine période de fêtes, le taux d'incidence passe à 675 cas pour 100 000 habitants. En moyenne donc, une augmentation de 90% du taux d'incidence. Le détail par départements :

Loire-Atlantique : 815 cas pour 100 000 habitants

: 815 cas pour 100 000 habitants Vendée : 537 cas pour 100 000

: 537 cas pour 100 000 Maine-et-Loire : 600 cas pour 100 000

: 600 cas pour 100 000 Mayenne : 562 cas pour 100 000

: 562 cas pour 100 000 Sarthe : 756 cas pour 100 000 habitants. En une semaine, c'est la plus forte augmentation de la région, avec une augmentation de 151% du taux d'incidence.

Plus de 3200 cas en une semaine

En une semaine, on compte donc plus de 3200 cas de contamination au Covid-19 dans toute la région. C'est un fait, le variant Omicron est désormais majoritaire. Il devrait même devenir quasiment exclusif et remplacer le variant Delta à partir de la semaine prochaine selon l'ARS.

Le retour du masque à l'extérieur

Face à ces chiffres alarmants, la préfecture des Pays de la Loire appelle donc à la plus grande vigilance, notamment à la veille du Nouvel An. Des mesures concrètes sont prises. À partir du 31 décembre, le masque redevient obligatoire partout en extérieur en Loire-Atlantique et en Vendée, sauf sur les plages, au bord des cours d'eau et dans les espaces naturels peu fréquentés (forêts, marais...).

Dans la Sarthe, en Mayenne et dans le Maine-et-Loire, le masque fait aussi son retour en extérieur, mais seulement dans les zones urbaines. Les préfectures doivent rapidement communiquer sur le dispositif prévu et sur les périmètres concernés.