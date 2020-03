Covid-19 : Personnels soignants mobilisés en Corrèze, voici la liste des lieux pour faire garder les enfants

Alors que les crèches et tous les établissements scolaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre, la préfecture de la Corrèze vient de communiquer, ce dimanche soir, la liste des lieux de garde pour les enfants de 0 à 3 ans des personnels soignants indispensables à la gestion de la crise sanitaire, à compter de ce lundi 16 mars.

Quels personnels concernés ?

Cela concerne les personnels soignants dépourvus d’autres solutions de garde et seulement eux à ce stade : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé … - tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD … - les professionnels de santé et médicosociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées … - les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures.

A Brive

- la Clé des Chants : rue Pierre Pérol

- Les Poynes : Rue Joséphine Baker

Les horaires d’ouverture de ces deux structures sont de 7 h à 19 h.

A Tulle

- Maison des enfants, 5 avenue Alsace Lorraine

La directrice est joignable au 05 55 20 80 30 à compter de lundi 16 mars 10h

A Ussel

- Multi-accueil

M. Delgove est joignable au 07 84 12 47 67. La crèche sera ouverte de 11h à 18h45

A Argentat-sur-Dordogne

- La micro-crèche, 14 rue Amédée Muzac

La coordonnatrice, Mme Vieillefond est joignable au 06 31 18 04 81. La microcrèche sera ouverte de 7h30 à 18h30. Les repas y sont confectionnés.

A Treignac

- Maison d'assistantes maternelles, village de vacances

La directrice, Mme Douvry est joignable au 06 21 94 25 52 et lileauxenfants@gmail.com

A Uzerche

- Multi accueil "l'Ile aux Rêves", au lieu-dit "les Buges"

La directrice, Mme Maury est joignable au 05 55 98 12 55

A Egletons

Les modalités d'accueil sont en cours de définition

Crèches hospitalières ouvertes

La préfecture précise que les crèches hospitalières restent ouvertes et devront adapter leurs organisations pour fonctionner par petits groupes d’enfants accueillis. Enfin, l’accueil des enfants par des assistantes maternelles n’est pas concerné par les mesures actuelles et est assuré comme habituellement.